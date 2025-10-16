मुंबई

Mokhada Police : घरफोडी टाळण्यासाठी मोखाडा पोलीसांच्या सुचना; नागरीकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

The Risk of Empty Homes During Diwali Travel : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये नागरिक गावाकडे जात असल्याने घरे रिकामी राहतात, या पार्श्वभूमीवर घरफोडीच्या घटना टाळण्यासाठी मोखाडा पोलिसांनी समाजमाध्यमांद्वारे कुलूप-खिडक्या व्यवस्थित बंद करणे, सीसीटीव्ही वापरणे आणि प्रवासाची माहिती सोशल मीडियावर न देण्यासह संरक्षणात्मक सूचना नागरिकांना दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : दिवाळी सणाचा आनंद साजरा करताना आपल्या घराची आणि मालमत्तेची सुरक्षितता काळजी घेणे आवश्यक आहे. खरेदी, नातलग भेटी आणि दिवाळी सणाच्या सुट्टी मुळे बहुतांश नागरीक, कर्मचारी गावाकडे जातात. त्यामुळे घरे रिकामी राहतात. हीच संधी साधून चोरटे घरफोडी करून ऐवज व मालमत्ता लुटून नेण्याच्या घटना घडतात. ही घरफोडी टाळण्यासाठी मोखाडा पोलीसांनी संरक्षणात्मक सुचना समाजमाध्यमाद्वारे नागरीकांना दिल्या आहेत.

