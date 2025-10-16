Mokhada Police : घरफोडी टाळण्यासाठी मोखाडा पोलीसांच्या सुचना; नागरीकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

मोखाडा : दिवाळी सणाचा आनंद साजरा करताना आपल्या घराची आणि मालमत्तेची सुरक्षितता काळजी घेणे आवश्यक आहे. खरेदी, नातलग भेटी आणि दिवाळी सणाच्या सुट्टी मुळे बहुतांश नागरीक, कर्मचारी गावाकडे जातात. त्यामुळे घरे रिकामी राहतात. हीच संधी साधून चोरटे घरफोडी करून ऐवज व मालमत्ता लुटून नेण्याच्या घटना घडतात. ही घरफोडी टाळण्यासाठी मोखाडा पोलीसांनी संरक्षणात्मक सुचना समाजमाध्यमाद्वारे नागरीकांना दिल्या आहेत. .मोखाडा पोलीसांनी समाज माध्यमातून, घराबाहेर जाताना दरवाजे, खिडक्या, ग्रील नीट बंद करा. मुख्य दरवाजाला मजबूत कुलूप व सुरक्षा साखळी वापरा. जास्त रोकड व दागिने घरात ठेवू नका, बँक लॉकर वापर करा, घरात कोणी असल्याचा भास निर्माण करण्यासाठी घरात काही दिवे चालू ठेवा. प्रवासाला जाताना विश्वासू शेजाऱ्यांना माहिती द्या. अशा सुचना देऊन नागरीकांमध्ये जागृती केली आहे..Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.त्याच प्रमाणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे CCTV कॅमेरे व मोशन सेन्सर लाइट्स बसवणे, व्हिडिओ डोअरबेल / स्मार्ट लॉक वापर, फुटेज नियमितपणे बॅकअप ठेवा, मोबाईल अॅपद्वारे सुरक्षा प्रणालीवर लक्ष ठेवणे, रात्रीची गस्त व सुरक्षा रक्षक ठेवणे, शेजार्यांची मदत घेऊन, ऐकमेकांवर लक्ष ठेवणे आणि आपल्या प्रवासाची माहिती सोशल मीडियावर न देण्याच्या टिप्स पोलीसांनी दिल्या आहेत. तसेच संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तात्काळ कळविण्याचे आवाहन मोखाडा पोलीसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.