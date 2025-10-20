Mokhada Rain Damage : परतीचा पाऊस ही ऊठला शेतकर्याच्या मुळावर, मोखाड्यात कापणीला आलेले भात शेतातच आडवे

मोखाडा : यंदा पावसाने हाहाकार माजवून शेतीचे प्रचंड नुकसान केले आहे. शासनाने नुकसान ग्रस्त भागाचे पंचनामे करून मदतही जाहीर केली आहे. ऊर्वरीत परिपक्व व हाताशी आलेल्या पीकाच्या कापणीची लगबग सुरू असतांना, मोखाड्यात परतीच्या पावसाने रविवारी 19 ऑक्टोबर ला धुमाकूळ घालत ऊभे पीक शेतातच आडवे केले आहे. तर काही भागात कापुन ठेवलेले पीक पाण्यावर तरंगु लागले आहे. .खरीप हंगामात झालेल्या मुसळधार पावसाने मोखाड्यातील 49 गावातील 186 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे 1 हजार 441 शेतकरी बाधीत झाले आहेत. प्रशासनाने सादर केलेल्या नुकसान ग्रस्त या सर्व शेतकऱ्यांना, शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे काही अंशी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..शासनाची तीन क्षेत्रात विभागून मदत..शासनाने कोरडवाहु जमीनीला हेक्टरी 18 हजार 500, हंगामी बागायतदार क्षेत्र 27 हजार तर बागायती शेतीला 32 हजार 500 रूपये अशी तीन क्षेत्रात विभागून मदतीला मंजुरी दिली आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जमीनी कोरडवाहु क्षेत्रात मोडत असल्याने, त्यांना हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये मदत मिळणार आहे..Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर गुन्ह्यांची वाढ; ज्येष्ठ नागरिकांची बचत धोक्यात! बँक आणि पोलिसांनी समन्वय साधावा, तज्ज्ञांचा सल्ला.मागील झालेल्या नुकसानी व्यतीरिक्त, ऊर्वरीत बचावलेले, कापणीला आलेले परिपक्व हळव्या भाताचे पीक शेतातच ऊभे आहे. ते कापण्याची लगबग सुरू असतांना रविवारी 19 ऑक्टोबर ला परतीच्या पावसाने, मोखाडा तालुक्याला दणका दिला आहे. त्यामुळे ऊभे परिपक्व पीक शेतातच आडवे झाले आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी कापुन ठेवलेले पीक शेतात साठलेल्या पाण्यावर तरंगत आहेत. त्यामुळे ऐण दिवाळी सणात शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रु तरळले आहेत..परतीचा पाऊस पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर ऊठल्याने, ऊर्वरीत हाताशी आलेले पीक ही वाया जाणार आहे. पीकाच्या दाण्याचे फळींज होणार असल्याने, शेतकर्याच्या हाती केवळ पेंढाच लागणार आहे. त्यामुळे या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना, याची भरपाई मिळण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.