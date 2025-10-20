मुंबई

Mokhada Rain Damage : परतीचा पाऊस ही ऊठला शेतकर्याच्या मुळावर, मोखाड्यात कापणीला आलेले भात शेतातच आडवे

Farmers Crisis : मोखाड्यात १९ ऑक्टोबरला परतीच्या पावसाने उभ्या व कापलेल्या भात पिकाचे मोठे नुकसान केले, तर प्रशासनाने ४९ गावांतील १,४४१ बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदत मंजूर केली.
Mokhada's ready-to-harvest paddy crop submerged by late monsoon fury

भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : यंदा पावसाने हाहाकार माजवून शेतीचे प्रचंड नुकसान केले आहे. शासनाने नुकसान ग्रस्त भागाचे पंचनामे करून मदतही जाहीर केली आहे. ऊर्वरीत परिपक्व व हाताशी आलेल्या पीकाच्या कापणीची लगबग सुरू असतांना, मोखाड्यात परतीच्या पावसाने रविवारी 19 ऑक्टोबर ला धुमाकूळ घालत ऊभे पीक शेतातच आडवे केले आहे. तर काही भागात कापुन ठेवलेले पीक पाण्यावर तरंगु लागले आहे.

rain
Farmer
Monsoon
rain damage crops

