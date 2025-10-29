मोंथा चक्रीवादळाने अरबी समुद्र खवळला, उरणमध्ये ३ बोटी भरकटल्या; 50 मच्छिमारांशी संपर्क तुटला

मोंथा चक्रीवादळामुळे समुद्राला उधाण आलं आहे. कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या लाटा उसळत आहेत. प्रशासनानं खुलाशांना समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन केलंय. यामुळे मासेमारी सध्या बंद आहे. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रात उंच लाटा उसळल्या आहेत. दरम्यान, अरबी समुद्रात मासेमारीला गेलेल्या तीन बोटींचा संपर्क तुटला आहे. या तिन्ही बोटीत मिळून ५० खलाशी असल्याची माहिती समोर आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, उरण इथल्या न्हावा शेवा गावातल्या तीन बोटी समुद्रात मासेमारीसाठी गेल्या होत्या. त्यांचा संपर्क तुटला आहे. कोस्ट गार्ड आणि बोट मालकांकडून बोटींशी संपर्क होत नसल्याची माहिती देण्यात आलीय. यामुळे खुलाशांचे कुटुंबीय काळजीत आहे..मोंथा इफेक्ट! विदर्भात ऑरेंज तर उर्वरित राज्यात यलो अलर्ट; दोन दिवस मुसळधार.श्री गावदेवी मरीन आणि चंद्राई नावाच्या दोन बोटी मासेमारीला गेल्या होत्या. सत्यवान पाटील यांच्या मालकीच्या या दोन्ही बोटी आहेत. त्यांनीही बोटींशी संपर्क होत नसल्याचं सांगितलं आहे. कोस्ट गार्ड, नेव्ही, मत्स्य विभाग यांच्या माध्यमातून बेपत्ता बोटींचा शोध घेण्यात येत आहे..मोंथा चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया ही जलवाहतूक बंद ठेवली आहे. अरबी समुद्रातही जोरदार वारे वाहत असून समुद्र खवळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डानं खबरदारी म्हणून जलवाहूत सेवा तात्पुरती बंद ठेवलीय. हवामान विभागानं अलिबाग, मुरुड, काशीद, रेवदंडा आणि उरण परिसरातल्या मच्छिमारांना समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.