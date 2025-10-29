मुंबई

मोंथा चक्रीवादळाने अरबी समुद्र खवळला, उरणमध्ये ३ बोटी भरकटल्या; 50 मच्छिमारांशी संपर्क तुटला

Montha Cyclone Effect : बंगालच्या उपसागरात मोंथा चक्रीवादळामुळे समुद्राला उधाण आलं आहे. किनारपट्टीवर मोठ्या लाटा उसळण्याची शक्यता असून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सूरज यादव
मोंथा चक्रीवादळामुळे समुद्राला उधाण आलं आहे. कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या लाटा उसळत आहेत. प्रशासनानं खुलाशांना समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन केलंय. यामुळे मासेमारी सध्या बंद आहे. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रात उंच लाटा उसळल्या आहेत. दरम्यान, अरबी समुद्रात मासेमारीला गेलेल्या तीन बोटींचा संपर्क तुटला आहे. या तिन्ही बोटीत मिळून ५० खलाशी असल्याची माहिती समोर आलीय.

