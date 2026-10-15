Mumbai News: मोरबे धरणातील २५ वर्षे गाळ काढलाच नाही, नॅटकनेक्टच्या आरटीआयमधून माहिती

तुर्भे : मोरबे धरणातील गेली २५ वर्षे गाळ काढण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने ही माहिती आरटीआयखाली मागवली होती. त्यावर महापालिकेने उत्तर दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर साचलेल्या गाळाचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करून तो काढण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याची मागणी 'नॅटकनेक्ट फाउंडेशन'ने महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे..नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना निवेदन दिले. २५ वर्षांत धरणातील गाळ काढला नसल्यामुळे प्रमाण आणि त्याचा पाणीसाठ्यावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे..Mumbai: १० वर्षीय मुलीनं १८ महिन्यांच्या बाळाला इमारतीवरून खाली फेकलं, गोरेगावात काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना.केंद्र सरकारच्या गाळ व्यवस्थापनविषयक राष्ट्रीय मार्गदर्शक चौकटीतही जलाशयातील गाळामुळे साठवण क्षमता कमी होण्याची शक्यता मान्य केली आहे. त्यामुळे गाळाचे प्रमाण आणि गाळ काढल्यानंतर उपलब्ध पाणीसाठ्याबाबत सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..संकट येण्यापूर्वी नियोजनाची गरजनागरिक मंचाचे संयोजक श्रीकांत पाटकी यांनी म्हंटले की, प्रशासक आणि राजकीय नेते संकट निर्माण झाल्यानंतरच जागे होताना दिसतात. जलसुरक्षेसाठी संकटाच्या वेळी धावपळ करण्याऐवजी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 'हर घर जल संचय अभियान'चे संस्थापक सुभाजित मुखर्जी यांनीही दीर्घकालीन पर्यावरणीय संवर्धनावर भर दिला..Yunus Shaikh: कैसे हराया... फेम सहर शेखच्या वडिलांना शिंदेसेनेत मानाचं पान, युनूस खान यांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.