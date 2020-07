शहरात 'इतके' लाख नागरीक आजही आहेत प्रतिबंधीत क्षेत्रात, नागरिकांनो कोरोनाबाबत हलगर्जीपणा नकोच

मुंबई : मुंबईतील प्रतिबंधीत क्षेत्रात 50 लाखाहून अधिक नागरीक आहेत. यात 40 लाख 6 हजार नागरीक प्रतिबंधीत वस्त्या आणि 9 लाख 2 हजार नागरीक सिल इमारतींमध्ये राहात आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 28 जुलैला 5 हजार 690 इमारती सिल होत्या तर 622 चाळी आणि वस्त्या प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्या होत्या. 24 जुलै रोजी 6 हजार 169 इमारती सिल होत्या तर 631 वस्त्या प्रतिबंधीत होत्या. यामध्ये अंधेरी आणि जोगेश्‍वरी पुर्व, के पुर्व विभागात प्रतिबंधीत क्षेत्रात येणारी सर्वाधिक लोकसंख्या होती. या भागात 6 लाख 46 हजार नागरीक प्रतिबंधीत क्षेत्र आणि सिल केलेल्या इमारतीत राहात आहेत. याच प्रभागात मुंबईतील सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. 29 जुलै पर्यंत या प्रभागात 7 हजार 209 रुग्ण आढळले असून त्यापैकी 449 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर 5 हजार 520 रुग्णांनी कोविडवर मात केली आहे. मोठी बातमी - सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाचे नवी मुंबई कनेक्शन; रिया चक्रवर्तीच्या वडिलांच्या नावावर घर सर्वाधिक सिल इमारतींची संख्या गोरेगाव 'पी दक्षिण' प्रभागात आहे. या प्रभागात 62 हजार घरं सिल इमारतीत असून त्यात 2 लाख 18 हजार नागरीक राहात आहेत. तर, प्रतिबंधीत क्षेत्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही मालाड पी उत्तर विभागात आहे. या विभागातील 1 लाख 36 हजार घरं प्रतिबंधीत क्षेत्रात असून त्यात 6 लाख 59 हजार नागरीक आहेत. 29 जुलै पर्यत पी उत्तर प्रभागात 6 हजार 758 रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 295 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 5 हजार 491 रुग्णांनी कोविडवर मात केली आहे. या प्रभागात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहे. more than fifty lakh citizens are in contentment zone in one mumbai city

