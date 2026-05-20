मुंबई

मालवाहू जहाजांना फटका! 'जेएनपीए'त अडकले एक लाखाहून अधिक कंटेनर

Containers Stuck at JNPA: जेएनपीएत एक लाखाहून अधिक कंटेनर अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे जागतिक सागरी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.
Containers Stuck at JNPA

Containers Stuck at JNPA

ESakal

सुजित गायकवाड
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक सागरी वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. मालवाहू जहाजांना सुरक्षित प्रवासासाठी मोठा वळसा घालावा लागत असल्याने प्रवासाचा कालावधी १० ते १४ दिवसांनी वाढला आहे. परिणामी जेएनपीएच्या खासगी बंदरात तब्बल एक लाख १६ हजार १५९ कंटेनर अडकले आहेत. एकट्या बीएमसीटी बंदरात ४२ हजार ९७४ कंटेनर अडकले आहेत. युद्धाचा परिणाम दीर्घकाळ राहिल्यास भारताच्या एकूण निर्यातीला सुमारे ८ ते १० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो, अशी भीती जाणकारांनी वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai