मालवाहू जहाजांना फटका! 'जेएनपीए'त अडकले एक लाखाहून अधिक कंटेनर

सकाळ वृत्तसेवानवी मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक सागरी वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. मालवाहू जहाजांना सुरक्षित प्रवासासाठी मोठा वळसा घालावा लागत असल्याने प्रवासाचा कालावधी १० ते १४ दिवसांनी वाढला आहे. परिणामी जेएनपीएच्या खासगी बंदरात तब्बल एक लाख १६ हजार १५९ कंटेनर अडकले आहेत. एकट्या बीएमसीटी बंदरात ४२ हजार ९७४ कंटेनर अडकले आहेत. युद्धाचा परिणाम दीर्घकाळ राहिल्यास भारताच्या एकूण निर्यातीला सुमारे ८ ते १० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो, अशी भीती जाणकारांनी वर्तविली आहे..१९ मेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बंदरातील एकूण साठा आणि रेफ्रिजरेटेड कंटेनरची संख्या हाताळण्यापलीकडे गेली आहे. सामान्यतः जेएनपीएतील कंटेनरचा साठा ९० हजार ते एक लाखांदरम्यान असतो. सध्या बंदरात एक लाख १६ हजारांहून अधिक कंटेनर अडकून पडले आहेत. भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलमध्ये सर्वाधिक बिकट परिस्थिती आहे..तिथे तब्बल ५६ हजार ४९५ इतके कंटेनर अडकले आहेत. हे संपूर्ण बंदराच्या साठ्यापैकी सुमारे ३७टक्के आहे. त्यामध्ये २४,८९५ इतके आयात झालेले कंटेनर आहेत. त्यामुळे मालवाहू कंपन्या आणि स्थानिक आयातदारांना प्रतिदिन लाखो रुपयांचे विलंब शुल्क आणि यार्डचे भाडे भरावे लागत आहे. आयातदारांकडून ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्सवर माल बाहेर काढण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे; परंतु टर्मिनलच्या ढिसाळ कारभारामुळे जुन्या कंटेनरवर नव्याने आलेले कंटेनर्स ठेवले गेले आहेत..माल घेण्यासाठी आलेल्या वाहनांना नवे कंटेनर दिले जात असल्याने जुने कंटेनर तसेच पडून राहत आहेत. या दुहेरी त्रासामुळे लहान वाहतूकदारांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या संकटात भर म्हणून देशांतर्गत एलपीजी टंचाईमुळे अनेक वाहनचालक गाड्या सोडून निघून गेल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे..आरोप-प्रत्यारोपांत रखडपट्टीकंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) एजन्सी आणि जेएनपीए प्रशासनातील वाद या अभूतपूर्व कोंडीस कारणीभूत आहे.बंदरातून कंटेनर वेळेत बाहेर काढण्यात सीएफएस अपयशी ठरली आहे. त्यांच्याकडे पुरेसे ट्रेलर्स आणि चालक नसल्याने कंटनर बाहेर काढण्याचे काम संथगतीने सुरू असल्याचे आयात-निर्यातदार आणि स्थानिक ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी म्हटले आहे.जेएनपीए प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, बंदराचे पाचही टर्मिनल पूर्ण क्षमतेने सुरू असून बंदरात कोणतीही कोंडी नाही. बंदरात दररोज सरासरी २२ हजार कंटेनरची हाताळणी सुरळित होत आहे. आयात कंटेनर यार्डमधून बाहेर काढणे ही केवळ सीएफएस आणि कस्टम ब्रोकर्स यांची जबाबदारी आहे.ट्रेलर्स आणि चालक उपलब्ध करणे हे सीएफएसचे काम आहे. चालकांअभावी निर्माण झालेल्या विलंबाला आम्ही जबाबदार नसल्याचे जेएनपीए प्रशासनाचे म्हणणे आहे..शेतमालाला मोठा फटकाएकीकडे इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीचा खर्च कमालीचा वाढला आहे. त्यातच जेएनपीएत कंटेनर्सच्या रांगा लागल्याने महाराष्ट्रातील द्राक्षे, केळी यासारखी नाशवंत फळे तसेच तांदूळ निर्यातीस मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. जेएनपीए प्रशासन, सीएफएस संस्था आणि सीमा शुल्क विभाग यांच्यात ताळमेळ बसत नाही, चालकांची कमतरता दूर होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न निकाली निघणे कठीण असल्याचे म्हटले जात आहे..प्रशासनाच्या अखेर हालचालीबंदरात विशेषतः एनएसएफटीमध्ये १,०१७, तर बीएमसीटीमध्ये ७७७ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर अडकले आहेत. नाशवंत मालाच्या या कंटेनरसाठी प्लग-इन शुल्कात ८० टक्क्यांची सवलत.उत्तर प्रदेश आणि २ पश्चिम बंगालमधून चालकांना परत आणण्यासाठी जेएनपीएकडून विशेष रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था.३ बंदरात आलेला माल रेल्वे सायडिंग असलेल्या सीएफएस केंद्रांवर रवाना.