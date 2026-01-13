मुंबई

BMC Election Voting: मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई पोलिस सज्ज, २५ हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात

Mumbai Police Action: महापालिका निवडणुकीचे १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यानिमित्त २५ हजारांहून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
Mumbai Police deployed for voting process

Mumbai Police deployed for voting process

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महापालिका निवडणुकीचा प्रचार थंडावल्यांनतर मतदान आणि मतमोजणीपर्यंतीची महत्वाची प्रक्रिया शांततेत, मोकळ्या आणि पारदर्शी वातावरणात पार पाडण्यासाठी शहरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवल्याचा दावा मंगळवारी मुंबई पोलिसांनी केला.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
mumbai police
BMC
Mumbai BMC Elections
Municipal election
mumbai politics
bmc election
Mumbai Police Commissioner
Police Administration
Police and security forces

Related Stories

No stories found.