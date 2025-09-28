Mumbai News: मुंबई विमानतळाचा नवा विक्रम! ८ महिन्यांत ५० लाखांहून अधिक जणांचा प्रवास

मुंबई : मुंबई विमानतळावरुन जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५ दशलक्षांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी मुंबईत प्रवास केला आहे. मुंबईला येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये युएई, यूके आणि थायलंडमधील प्रवाशांचा वाटा सर्वाधिक आहे. याशिवाय कोलंबो, कुवेत आणि दम्मम सारख्या उदयोन्मुख स्थळांहून मुंबईत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे..मुंबई विमानतळ हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यस्त विमानतळ आहे. दिवसभरात सुमारे १ हजार विमानांची ये-जा होते. त्यातून सुमारे दीड ते पावणे दोन लाख प्रवासी प्रवास करतात. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने विविध कामानिमित्त येथे नेहमीच प्रवाशांची वर्दळ असते.गेल्या तीन वर्षांत, विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या २१ टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढली आहे..Mumbai News: वरळीत होणार कायापालट! डेअरीच्या जागेसाठी 'एमएमआरडीए’ प्राधिकरण; राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी.मुंबई विमानतळावरुन ५५ आंतरराष्ट्रीय देशांशी थेट कनेक्टिव्हिटी आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान १.५ दशलक्ष प्रवाशांनी मुंबईत आगमन केले आहे. युएई हा सीएसएमआयएचा सर्वात मोठा स्रोत बाजार आहे. त्यानंतर इंग्लंड आणि थायलंडमध्ये अनुक्रमे ०.३८ दशलक्ष आणि ०.३२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी मुंबईत आले..मुंबई विमानतळाची वाढती कनेक्टिव्हिटीएप्रिल २०२४ ते २०२५ दरम्यान सात नवीन आंतरराष्ट्रीय मार्गाकरिता मुंबई विमानतळावरुन प्रवासी सेवा सुरु झाली. त्यात अल-फुजैराह, ताश्कंद, क्राबी, अल्माटी, अम्मान, मँचेस्टर आणि तिबिलिसी या देशांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोलंबोमधून ०.१७ दशलक्ष, कुवेतहून ०.१६ दशलक्ष आणि दम्मम येथून ०.१६ दशलक्ष प्रवासी मुंबईत आले..वाढती प्रवासी संख्याजानेवारी ते ऑगस्ट २०२३ - ४.१ दशलक्ष प्रवासी संख्याजानेवारी ते ऑगस्ट २०२४ - ४.८ दशलक्ष प्रवासी संख्याजानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ - ५ दशलक्ष प्रवासी संख्या.Thane Traffic: कल्याण-माळशेज महामार्गावर वाहतुकीत बदल; १८ दिवस शहाड उड्डाणपुल बंद; पाहा पर्यायी मार्ग .ऑगस्ट २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान, विमानतळाने ८.२४ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय आगमन प्रवाशांना हाताळले. जानेवारी महिन्यात सर्वाधिक ०.६९ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी मुंबई विमानतळावर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.