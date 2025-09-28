मुंबई

Mumbai News: मुंबई विमानतळाचा नवा विक्रम! ८ महिन्यांत ५० लाखांहून अधिक जणांचा प्रवास

Mumbai Airport: मुंबई विमानतळ हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यस्त विमानतळ आहे. मुंबई विमानतळावरुन जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत ५ दशलक्षांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला आहे.
Mumbai Airport

Mumbai Airport

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई विमानतळावरुन जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५ दशलक्षांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी मुंबईत प्रवास केला आहे. मुंबईला येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये युएई, यूके आणि थायलंडमधील प्रवाशांचा वाटा सर्वाधिक आहे. याशिवाय कोलंबो, कुवेत आणि दम्मम सारख्या उदयोन्मुख स्थळांहून मुंबईत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Airport
(CSMT Airport)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com