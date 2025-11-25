मुंबई

६००हून अधिक शाळांना टाळे लागणार! शिक्षण संचालकांच्या 'त्या' आदेशामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात

Low Enrollment Schools: राज्यात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या वाढत चालली आहे. यामुळे विविध जिल्ह्यांतील तब्बल ६००हून अधिक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी, अनुदानित अशा २० आणि त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने येत्या काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ६००हून अधिक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढल्यास राज्यात सध्या सुरू असलेली शिक्षक भरतीची प्रक्रियाही रखडण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

