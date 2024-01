मुंबई

Digha Railway Station: दिघागाव रेल्वे स्थानकातून आठ दिवसांत लाखाहून अधिक नागरीकांनी केला प्रवास

More than one lakh citizens traveled from Dighagaon railway station in eight days: ट्रान्स हार्बर मार्गावरील ऐरोली आणि ठाणे रेल्वे स्थानकादरम्यान नव्याने सुरू झालेल्या दिघागाव रेल्वे स्थानकातून आठ दिवसांत तब्बल ७ लाख ९२ हजार ४५७ रुपयांचा महसूल रेल्वेला मिळाला.