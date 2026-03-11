Mumbai News: युद्धाचा कृषी उत्पादनांना फटका, पण निर्यातदारांना सरकारचा दिलासा; जेएनपीएत ३००० कंटेनर अडकल्याने सल्ला जारी

नितीन बिनेकर मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांकडे होणारी निर्यात विस्कळित झाली असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील बाजारपेठांवर दिसत आहे. फळे, कांदा, साखर आणि भाजीपाला वेळेत पाठवता न आल्याने तो देशांतर्गत बाजारात येत असल्याने कृषी उत्पादनांच्या दरात घसरण झाली आहे. दरम्यान, नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) बंदरातील कोंडी कमी करून निर्यात सुरळीत करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत..न्हावा-शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरात निर्यातीचा माल अडकून पडल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. आतापर्यंत तीन हजारांपेक्षा अधिक कंटेनर अडकले असून, त्यात केळी, द्राक्षे आणि डाळिंबासारख्या फळांच्या सुमारे १,२०० कंटेनरचा समावेश आहे. जेएनपीएतून साधारणतः दोन ते तीन दिवसांत दुबईच्या जेबेल अली बंदरात कंटेनर पोहोचतात; मात्र युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्या रमजान सुरू असल्याने आखाती देशांत भारतीय फळांना मोठी मागणी असते. परंतु आता निर्यात ठप्प झाल्याने निर्यातदारांच्या आर्थिक नुकसानीची भीती व्यक्त केली जात आहे..Paduka Darshan Mumbai : मुंबईत दोनदिवसीय ‘भक्तीचा महाकुंभ’,‘भक्ती-शक्ती व्यासपीठा’तर्फे संत आणि सद्गुरू पादुकांच्या दर्शनाची संधी.देशांतर्गत बाजारात घसरणनिर्यात कमी झाल्याचा परिणाम कृषी बाजारांवरही दिसत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज साधारणतः ८०० ते ९०० टन कांदा येतो; मात्र सोमवारी तब्बल १,५५१ टन कांद्याची आवक झाली. निर्यात अडल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी देशांतर्गत बाजारात माल आणत आहेत. साखरेच्या बाजारावरही या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी ३,७०० रुपये प्रति क्विंटल असलेला साखरेचा दर सध्या सुमारे ३,२०० रुपयांपर्यंत घसरल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..जेएनपीएचे शर्थीचे प्रयत्न१ मार्चला बंदरात सुमारे पाच हजार कंटेनर अडकले होते. जेएनपीए प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे ८ मार्चपर्यंत ही संख्या ३,२०० कंटेनरपर्यंत आणण्यात आली. विशेषतः नाशवंत फळांच्या कंटेनर्सला प्राधान्य दिले जात असल्याने अडकलेल्या या कंटेनरची संख्या दोन हजारांहून एक हजारावर आली आहे..Mumbai Weather: मार्चमध्येच मुंबईकर होरपळले! उष्णतेचा पारा ४२.४ अंशांवर, हवामान विभागाचा काही दिवसांसाठी ‘येलो अलर्ट’ .पर्यायी मार्गांचा वापरयाशिवाय बंदरात अतिरिक्त साठवण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेकडे माल पोहोचवण्यासाठी पर्यायी बंदरांचा मार्गही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजैराह आणि खोर फक्कान तसेच ओमानमधील सोहार, मस्कत आणि सलालाह या बंदरांचा पर्याय देण्यात आला आहे..विशेष टास्क फोर्स स्थापनयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बंदरात निर्माण झालेली कोंडी कमी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. निर्यात सुरळीत ठेवण्यासाठी बंदर प्रशासनाने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला असून, त्यामध्ये परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय, सीमाशुल्क विभाग आणि शिपिंग महासंचालनालयाचे अधिकारी सहभागी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.