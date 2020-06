जाणून घ्या गेल्या २४ तासात किती कोरोना रुग्ण वाढलेत आणि किती रुग्णांना मिळाला डिशचार्ज...

मुंबई : मुंबईत आज ही बाधित रुग्णांची संख्या हजाराच्यावर गेली असून आज 1144 नवीन रुग्णांची भर पडली. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 69,625 झाली आहे. तर 120 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून मृतांचा आकडा 3962 वर पोहोचला आहे. मृतांपैकी 38 रुग्णांचा मृत्यू 48 तासात झाला असून 82 मृत्यू त्या आधीचे आहेत. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे मुंबईत आज एका दिवसात 2434 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. मुंबईत आज नोंद झालेल्या 120 मृत्यूंपैकी 76 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 73 पुरुष तर 47 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 8 जणांचे वय 40 च्या खाली होतेे. तर 74 रुग्ण 60 वर्षा वरील होते तर 38 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. BIG NEWS - आता फक्त अर्धा तासात होणार कोरोनाची चाचणी! बृहन्मुंबई महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय मुंबईत संशयित रुग्ण आढळणे सुरूच असून आज एकूण 847 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून आतापर्यंत 48,698 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 2434 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 37,010 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. मुंबईत कोरोना आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांचा दर हा 53 टक्के इतका आहे. तर 23 जूनपर्यंत एकूूूण 2,99,379 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 17 जून ते 23 जून दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 1.81 इतका आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी हा 38 दिवसांवर गेला आहे. BIG NEWS - कोरोनात आकस्मिक मृत्यू टाळण्यासाठी डॉक्टरांकडून वापरला जातोय 'हा' महत्त्वाचा पर्याय... मुंबईतील 25,17,147 घरांना संनिरीक्षणा दरम्यान भेटी देण्यात आल्या आहेत. तर 4,27,325 ज्येष्ठ नागरिकांच्या तपासण्यात करण्यात आल्या आहेत. मुंबईत 765 सक्रिय कंटेन्मेंट झोन असून आतापर्यंत 6116 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 5055 अति जोखमीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला असून सीसीसी 1 मध्ये 17,411 अति जोखमीच्या संपर्कातील व्यक्तींना ठेवण्यात आले आहे. more than two thousand covid patients got discharge in mumbai

