लोकांना लुटण्याच्या गोरखधंद्यात संपूर्ण कुटुंब सक्रिय; मोडस ऑपरेंडी जाणाला तर डोक्याला झिणझिण्या येतील

नवी मुंबई : भारतीय नौसेना डॉकयार्ड तसेच मिलिटरी इंजिनियरिंग सेवा या शासकीय क्षेत्रात नोकरी मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून अनेक बेरोजगारांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तिघांविरोधात गुन्हे शाखेने फसवणूक तसेच अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. ५० वर्षीय आभा मुरुडकर, त्यांची मुलगी ३० वर्षीय प्रतिक्षा मुरुडकर आणि ३३ वर्षीय मुलगा परेश मुरुडकर अशी त्यांची नावे असून त्यांनी तब्बल १७ व्यक्तींकडून सुमारे २१ लाख ६० हजार रुपये उकळल्याचे आढळले. काय होती मोडस ऑपरेंडी ? गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आभा मुरुडकर या पूर्वी सीबीडी सेक्‍टर-१५ भागात राहतात. आभा यांची मुलगी प्रतिक्षा व मुलगा परेश यांनी आपली आईची शासकीय व राजकीय क्षेत्रात ओळख असल्याचे तसेच त्या माध्यमातून भारतीय नौसेना, डॉकयार्ड, तसेच मिलीटरी इंजिनियरींग सेवा (एमईएस) या शासकीय क्षेत्रात नोकरी मिळवून देण्याचे काम करत असल्याची माहिती ओळखीतल्या लोकांना दिली होती. त्यामुळे अनेक व्यक्तींनी प्रलोभनाला बळी पडून भारतीय नौसेना व एमईएसमधील नोकरी मिळेल, या आशेने आभा मुरुडकर व त्यांच्या मुलांना लाखो रुपये दिले होते. वातावरण तापतंय ! बालेकिल्ल्यातच गणेश नाईकांबाबत जितेंद्र आव्हाड यांचं मोठं वक्तव्य मात्र, अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही नोकरी संदर्भात कुठल्याच प्रकारची कार्यवाही न केल्याने काहींनी आभा यांच्याकडे विचारणा केली. या वेळी सध्या जागा नसल्याचे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. तर काहींनी पैसे परत मागितले असता ते पुढे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. ज्या व्यक्तींनी पैशांसाठी तगादा लावला, त्यांना दिलेले चेकही वटले नाहीत. अखेर तिघा मायलेकांनी फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही व्यक्तींनी नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. या तिघांनी आतापर्यंत 17 व्यक्तींकडून सुमारे 21 लाख 60 हजार रुपयांची रक्कम उकळल्याचे आढळल्याचे उघड झाले असले तरी ही संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. mother son and daughter duped 17 people for more than 21 lac 60 thousand racket busted

Web Title: mother son and daughter duped 17 people for more than 21 lac 60 thousand racket busted