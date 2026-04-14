म्हाडाचा मोठा गेमचेंजर प्लॅन! १४३ एकरात उभारली जाणार आधुनिक टाऊनशिप; सी&डीए मॉडेलने विकासाला चालना

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) बांधकाम आणि विकास संस्था (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी सी&डीए) मॉडेलने मोठ्या क्षेत्रफळांच्या आराखड्यांच्या पुनर्विकास धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे. म्हाडा आता मुंबईतील मोठ्या वसाहतींचा पुनर्विकास करून त्यांना आधुनिक मिश्र-वापर टाऊनशिप आणि उच्च दर्जाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये रूपांतरित करणार आहे. .गोरेगाव पश्चिम येथील सुमारे १४३ एकर भूखंडावरील मोतीलाल नगर वसाहतींचा पुनर्विकास हा याच धोरणाचे प्रमुख उदाहरण ठरला आहे. "म्हाडाची ओळख केवळ परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणारी संस्था म्हणून राहिलेली नसून त्याचसोबत दर्जेदार घरे आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी संस्था म्हणूनही विकसित होत आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकास हा या बदलाचा अग्रदूत आहे. येथे मोठ्या क्षेत्रफळाची घरे, विविध सोयीसुविधा आणि सुयोग्य नियोजन असलेली मिश्र-वापर टाऊनशिप यांची निर्मिती होत आहे," असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव जैस्वाल यांनी सांगितले..म्हाडाने पुढील काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, या प्रकल्पांमध्ये गुणवत्ता आणि सुविधा यांना विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. सी&डीए मॉडेलद्वारे पुनर्विकास करताना गुणवत्ता आणि प्रमाण यामध्येही संतुलन राखण्यावर भर दिला जात असल्याचे संजीव जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या नायगाव बीडीडी चाळ येथील नवीन सदनिका वाटप कार्यक्रमात सांगितले की, मुंबईत सुमारे एक हजार एकर क्षेत्रावर पुनर्विकास व त्यातून गृहनिर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. ."गेल्या काही वर्षांत म्हाडाच्या धोरणांमध्ये मूलभूत बदल झाला आहे. सोसायट्यांच्या एकल पुनर्विकासापासून आम्ही आता एकात्मिक मोठ्या आराखड्यांच्या पुनर्विकासाकडे वळलो आहोत. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये म्हाडाच्या ११४ वसाहती आहेत. त्यापैकी मोतीलाल नगर, एसव्हीपी नगर, जीटीबी नगर, अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा, आदर्श नगर आणि आराम नगर यांसारख्या मोठ्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची आमची योजना आहे," असेही संजीव जैस्वाल यांनी पुढे सांगितले..मोतीलाल नगर १, २ व ३ या वसाहतींचा पुनर्विकास करून एकात्मिक, मिश्र-वापर आणि मास्टर प्लाननुसार विकसित अत्याधुनिक टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. भविष्यवेधी पायाभूत सुविधांसह हा प्रकल्प पश्चिम उपनगरांतील गोरेगाव परिसराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलण्याच्या क्षमतेचा प्रकल्प ठरला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा समग्र विकास आराखडा (मास्टर प्लान) लवकरच सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पुनर्वसनात येथील रहिवाशांना मिळणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळ. .सध्या सुमारे २३० चौ. फूट घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर तब्बल १६०० चौ. फूट क्षेत्रफळाची आधुनिक आणि स्वयंपूर्ण घरे देण्याची म्हाडाची योजना आहे. यासह रुंद रस्ते, मोकळ्या जागा व मैदाने, क्रीडा सुविधा, पुरेसे पार्किंग, सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रे, व्यावसायिक संकुले आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असलेली सर्वसमावेशक टाऊनशिप येथे विकसित केली जाणार आहे. "या सर्व घटकांमुळे हा प्रकल्प केवळ पुनर्विकासापुरता मर्यादित राहणार नसून रहिवाशांच्या जीवनमानदेखील लक्षणीयरित्या उंचावणारा ठरेल. मोठ्या आराखड्याच्या गृहनिर्माणाच्या दिशेने म्हाडाचे हे पहिले ठोस पाऊल आहे," असे एका म्हाडा अधिकाऱ्याने सांगितले..या प्रकल्पाच्या सी&डीए मॉडेलचे आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रकल्पाची मालकी आणि नियंत्रण हे म्हाडा स्वतःकडे ठेवणार असून, नियुक्त केलेल्या खाजगी कार्यकारी संस्थेच्या (सी&डीए) माध्यमातून दर्जेदार बांधकाम आणि प्रकल्पाची वेळेत पूर्तताही सुनिश्चित केली जाणार आहे, ज्यामुळे दोन्ही महत्वाच्या बाबींमध्ये योग्य संतुलन राखणे म्हाडाने साध्य केले आहे. .गुरुवारी म्हाडाने सी&डीए मॉडेलअंतर्गत मुंबईतील तीन महत्त्वाच्या भागांमध्ये अंधेरी पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) नगर, वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर अशा एकूण २०६.४९ एकर क्षेत्रासाठी निविदा मागवल्या. या प्रकल्पांमध्ये विद्यमान रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतर आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मुक्त विक्री घटक राखून ठेवून, म्हाडाला स्वतःचाही मोठा गृहनिर्माण हिस्सा मिळणार आहे. तसेच, जमीन मालकी म्हाडाकडेच राहणार असून, भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरित केले जाणार आहेत.