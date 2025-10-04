KDMC News : 14 गाव, 27 गाव आताच बाहेर काढून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करा, 27 गाव संघर्ष समिती अध्यक्ष खासदार सुरेश म्हात्रे यांचा इशारा

डोंबिवली : नवी मुंबईतील 14 गावाप्रमाणेच केडीएमसीतील 27 गावे पण उद्या बाहेर काढणार असे सत्ताधारी बोलतील. मग निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाचे नुकसान कोण भरणार. त्यापेक्षा ही निवडणूक रद्द करा, 14 गाव, 27 गाव आत्ताच बाहेर काढा. त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद, महानगरपालिका करा आणि घ्या निवडणुका. यात राजकारण कशाला करता, जनतेचे कराचे पैसे कशाला वाया घालवता असा संतप्त सवाल खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी सत्ताधारी प्रशासनावर व निवडणूक आयोगाला केला. तसेच 27 गावासाठी वेळ आली तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू असा इशारा ही दिला आहे. .27 गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने केडीएमसी विरुद्ध स्वतंत्र संग्राम असे म्हणत संघर्ष पुकारला आहे. शनिवारी कल्याण ग्रामीण भागात संघर्ष समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला समिती अध्यक्ष खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा, उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे, सुमित वझे, मधुकर माळी संजय पाटील यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील 27 गावांचा विषय हा न्याय प्रविष्ठ आहे. आगामी पालिका निवडणुकीत येथे केडीएमसीने नियम न पाळता प्रभाग रचना केली आहे. प्रभाग रचनेचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे हा विषय पेंडिंग ठेवणे गरजेचे असताना येथील प्रभाग रचना देखील अंतिम करण्यात आली आहे. सरकारच डोकं फिरलंय का काय कळत नाही. आता आम्ही सुप्रीम कोर्टात लढत आहोतच पण, भविष्यात रस्त्यावर लढायची वेळ आली तर आम्ही लढायला तयार आहोत असे समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार म्हात्रे यांनी सांगितले..समितीचे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे म्हणाले, आमची हरकत असताना 27 गावात प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडे आम्ही गेलो आहोत. निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडे इति वृत्तांत मागितला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला देखील हे केराची टोपली दाखवत आहेत. आम्हाला केडीएमसी महानगरपालिका नको, जोपर्यत 27 गाव केडीएमसी मधून बाहेर काढत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरु राहणार आहे असे ते म्हणाले.तर १४ मे २०१५ रोजी २७ गावातील जनतेचा तीव्र विरोध असताना ही गावे केवळ तात्पूर्त्या स्वरुपात केडीएमसी मधे घेण्यात आली. २७ गावातील जनतेला या सरकारने व त्यात प्रामुख्याने नगरविकास विभागाने फसविले आहे. अजून किती वर्ष जनतेने शासनाकडे विनंत्या व आशा लावून बसायचे. शासन अजून किती काळ या २७ गावातील जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणार असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.Smart Meter Protest: आधी समस्या सोडवा; मग स्मार्ट मीटर बसवा, भाजपची महावितरणकडे निवेदनाद्वारे मागणी.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विभागात समितीच्या कार्यक्रमास हजेरी लावून या पूर्वी सर्व जनतेला काळ्या दगडावरची रेघ ओढूनच आश्वासन दिले. २७ गावांची अधिसूचना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी काढली आणि लगेच ९ सप्टेंबर २०१५ ला निवडणूक आयोगाने स्तगिती दिली. त्यावर अखेर २०२० ला निर्णय झाला आणि त्यात या नगरविकास विभागाने या २७ गावांच्या एकीचा घात केला आणि या गावांची फाळणी १८ व ९ गावांमध्ये केली त्याला समितीचा ठाम विरोध होता प्रारूप अधिसूचना जर अखंड २७ गावापुरता होती मग हे फाळणीचे कट कारस्थान कश्यापायी असा सवाल देखील केला आहे.सन २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात १८ गावांची याचिका का प्रलंबित राहत गेली याचा उलगडा देखील समिती करणार आहे. तब्बल ८ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारी वकिलांना ६ वेळा तारखा मागून घ्याव्या लागल्या या मागचे रहस्य तरी नेमक काय. २७गावातील शाळा व आरोग्य केंद्र कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याचा घाट का घालण्यात येतोय..या बाबींचा विचार करता संपूर्ण दायत्व आता उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता तेच देऊ शकतील. त्याचे कारण म्हणजे २०१५ पासून आजमितीस जास्तीत जास्त काळ नगरविकास खात हे त्यांच्या कडेच आहे त्यामुळे त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा आणि येत्या महिन्याभरात, २५ जून २०२० ची अधिसूचना रद्द करून ७ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेची तंतोतंत अंबलबजावणी करावीत. तसे नाही झाल्यास हजारोंच्या संखेने २७ गावातील जनता ही संघर्ष समितीच्या स्टाईलमध्ये येत्या दिवसांमधे आंदोलन छेडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.