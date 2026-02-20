मुंबई

ST Travel: आता 'हे' कार्ड असेल तरच होणार एसटी प्रवास, महामंडळाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

MSRTC Mobility Card: महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी प्रवाशांना आता डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कासा : महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)मधून प्रवास करणाऱ्या सवलतधारी तसेच विनासवलतधारी प्रवाशांसाठी ‘रुपे ऑन द गो-एनसीएमसी’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत वाहतूक खाते, मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई यांनी परिपत्रक जारी केले आहे.

