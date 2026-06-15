MSRTC Fine: एसटी बस चुकीच्या ठिकाणी थांबवली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणार! MSRTC चा मोठा निर्णय, काय कारवाई होणार?

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने निर्धारित हॉटेल्सवर बस न थांबवणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. अनधिकृत ठिकाणी बस थांबवल्याबद्दलचा दंड आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केला जाईल. प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवेतील पारदर्शकता आणि शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी एसटीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .गेल्या दोन महिन्यांत १३१ बसेसवर कारवाई करून प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या बाबतीत कोणतीही सवलत दाखवली जाणार नाही. एमएसआरटीसीने चालक आणि वाहकांसाठी कडक सूचना जारी केल्या असून, निर्धारित हॉटेल व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी बस थांबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रवाशांची सुरक्षितता, शिस्त आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने नियम अधिक कडक केले आहेत..Mumbai News: मेट्रोमुळे 'बेस्ट'ला फटका! बस थांबे तोडल्याने जाहिरातीचा महसूल बुडाला.त्यांनी त्याचे पालन करणेही अनिवार्य केले आहे. महामार्गांवरील अनधिकृत हॉटेल्सवर थांबणाऱ्या बसेसवर एमएसआरटीसीने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. एसटी भरारी पथकाने गेल्या दोन महिन्यांत १३१ बसेसवर दंडात्मक कारवाई केली असून, त्यामुळे राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे. या बसेस विविध विभागांच्या असल्याचे सांगितले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. .याशिवाय, दंड थेट त्यांच्या पगारातून वसूल केला जाईल. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, एमएसआरटीसीने महामार्गालगत काही अधिकृत हॉटेल्सना बस थांब्यांसाठी नियुक्त केले आहे. या हॉटेल्सनी स्वच्छता, जेवणाचे दर आणि इतर सुविधांसाठी काही मानके निश्चित केली आहेत. मात्र, काही चालक वैयक्तिक फायद्यासाठी अनधिकृत हॉटेल्सजवळ बस थांबवत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याला प्रतिसाद म्हणून, कारवाई करण्यासाठी फ्लाइंग स्क्वॉड विशेष मोहीम राबवत आहे..ठरलं! तीन आठवडे चालणार यंदाचं पावसाळी अधिवेशन, २२ जूनपासून होणार सुरुवात, कोणते मुद्दे राहणार चर्चेत?.गेल्या दोन महिन्यांत राज्य परिवहन महामंडळाने एकूण १३१ बसेसवर कारवाई केली आहे. यामध्ये एप्रिलमधील ४६ आणि मेमधील ८५ बसेसचा समावेश आहे. प्रत्येक प्रकरणात संबंधित चालक आणि वाहकाला १,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, हा दंड थेट कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.