मुंबई

MSRTC Fine: एसटी बस चुकीच्या ठिकाणी थांबवली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणार! MSRTC चा मोठा निर्णय, काय कारवाई होणार?

MSRTC Action Against Buses Stopping: अनधिकृत हॉटेल्सजवळ बस थांबवणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर एमएसआरटीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दोन महिन्यांत १३१ बसेसवर कारवाई करण्यात आली.
MSRTC Action Against Buses Stopping

MSRTC Action Against Buses Stopping

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने निर्धारित हॉटेल्सवर बस न थांबवणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. अनधिकृत ठिकाणी बस थांबवल्याबद्दलचा दंड आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केला जाईल. प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवेतील पारदर्शकता आणि शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी एसटीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

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