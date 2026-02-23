मुंबई

MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

ST Bus : आदिवासी पाड्यातील नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार असल्याची मोठी घोषणा प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
ST bus will run in tribal villages

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : सह्याद्री व मेळघाटच्या कुशीत, धुक्याने वेढलेल्या डोंगरदऱ्यांमध्ये, आजवर केवळ पायवाटांनीच ओलांडलेले अंतर आता ‘लालपरी’च्या चाकांनी मोजले जाणार आहे. राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यापर्यंत एसटीची सेवा पोहोचवण्याचा ऐतिहासिक संकल्प परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. एसटीच्या ताफ्यात लवकरच येणार ३५ आसनी १०० अत्याधुनिक मिडी बसेस दाखल होणार आहेत.

