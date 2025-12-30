मुंबई

ST Bus: लालपरी सहलीला, प्रवाशांना फटका! अनेक विभागात गाड्यांचा तुटवडा, नियमित प्रवाशांची गैरसोय

MSRTC Update: शालेय सहलींसाठी एसटी बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र यामुळे अनेक विभागांत एसटी बसचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे प्रवाशांना फटका बसत आहे.
मुंबई : शालेय सहलींसाठी एसटी महामंडळाकडून बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. शालेय सहलींमुळे सध्या अनेक विभागांत एसटी बसचा तुटवडा जाणवत असून त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. 

