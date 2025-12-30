ST Bus: लालपरी सहलीला, प्रवाशांना फटका! अनेक विभागात गाड्यांचा तुटवडा, नियमित प्रवाशांची गैरसोय

मुंबई : शालेय सहलींसाठी एसटी महामंडळाकडून बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. शालेय सहलींमुळे सध्या अनेक विभागांत एसटी बसचा तुटवडा जाणवत असून त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. .दिवाळी संपली की विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीचे वेध लागतात. दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीला एसटी महामंडळामार्फत बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात. यंदा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शालेय सहलीसाठी नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या होत्या..BEST Bus: मुंबईकरांसाठी धावणार अतिरिक्त बेस्ट बस, नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रशासनाचा निर्णय; कसे असेल नियोजन? .नव्या कोऱ्या एसटीतून राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी गड-किल्ले, नयनरम्य समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे यांच्या सहलीला जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी या सहलीचा आनंद घेत आहेत. मात्र, दुसरीकडे त्याचा फटका नियमित प्रवाशांना बसत आहे. राज्याच्या अनेक भागांत एसटी बसचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे एसटी बसची संख्या वाढवण्याची मागणी प्रवाशांमधून केली जात आहे..राज्यातील अनेक भागांत आधीच एसटी बस कमी आहेत. काही बस शालेय सहलीसाठी पाठविण्यात आल्याने बसची कमतरता होऊन त्याचा सेवेवर परिणाम होत आहे. काही बस रद्द केल्या जात आहेत. काही बस उशिराने येत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे एका प्रवाशाने सांगितले. .शालेय सहलीसाठी बस देण्यात आल्या आहेत, परंतु त्यानुसार योग्य नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे बस वाहतुकीवर परिणाम होत नाही, असे एका आगारप्रमुखाने सांगितले..Mumbai News: नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषावर पोलिसांची करडी नजर; नियम मोडल्यास कारवाई .शालेय सहलीला सवलतशासनाने एसटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीला ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे माफक दरामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीचा अनुभव घेता येतो. दरवर्षी ही शालेय मुले सहलीचा आनंद घेतात..शालेय सहलीमुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. एसटीचे हे उपक्रम गरजेचे आहेत, पण गाड्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे गाड्या वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी असे उपक्रम होत होते, पण त्याचा वाहतुकीवर परिणाम होत नव्हता.- दीपक चव्हाण, अध्यक्ष, गणेशभक्त कोकण प्रवासी संघटना.Mumbai News: मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला! नोकरदारांची अर्धी कमाई हप्ते फेडण्यावर; धक्कादायक अहवाल समोर .शालेय सहलीमुळे बसचा तुटवडा असल्याची कल्पना नाही. याबाबत चौकशी करून तुटवडा असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात येतील.- नितीन मैंद, महाव्यवस्थापक, वाहतूक विभाग, एसटी महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.