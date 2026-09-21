मुंबई

MSRTC Volvo Bus: एसटीचा प्रवास आता ‘व्होल्वो’मय! २०० एसी बस ताफ्यात येणार; शयनयान बससह मोबाइलवरून तिकीट बुकिंग

200 AC Volvo Buses To Join Maharashtra ST Fleet Soon: एसटी ताफ्यात २०० व्होल्वो एसी व ३० शयनयान बस; सुरक्षित, आरामदायी प्रवासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सेवा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची जोड
MSRTC Plans 200 AC Volvo Buses Including 30 Sleeper Buses To Offer Comfortable Long Distance Travel And Online Booking

MSRTC Plans 200 AC Volvo Buses Including 30 Sleeper Buses To Offer Comfortable Long Distance Travel And Online Booking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : खासगी आराम बस सेवांकडे वळणाऱ्या प्रवाशांना एसटीकडे आकर्षित करण्यासाठी लवकरच महामंडळाच्या ताफ्यात स्वमालकीच्या २०० अत्याधुनिक, वातानुकूलित व्होल्व्हो बस दाखल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ३० शयनयान बसचा समावेश आहे. यात सुरक्षितता, आरामदायीपणा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार प्रवासी सेवेचा संगम पाहायला मिळेल, अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

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