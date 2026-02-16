Thane News: कल्याण–शिळफाटा रस्त्यावरील मेट्रो कामाचे परिक्षण करा, मुलुंड दुर्घटनेनंतर प्रवाशांची मागणी

डोंबिवली : मुंबईतील मुलुंड येथे मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी सिमेंटचा भाग कोसळून एका प्रवाशाचा जागीच मृत्यू झाला, तर काही जण जखमी झाले. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण–शिळफाटा रस्त्यावर सुरू असलेल्या मेट्रो कामाचे तातडीने संरचनात्मक सुरक्षितता परीक्षण करावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..कल्याण–शिळफाटा रस्ता हा चोवीस तास वर्दळीचा मार्ग असून या रस्त्याच्या मध्यभागातून तळोजा, १४ गावे, काटई, शिळफाटा ते पत्रीपूल तसेच कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कल्याण स्टेशन रोड पर्यंत मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. या कामांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याबाबत या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्ये आता शंका व्यक्त केली जात आहे..गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL .मागील तीन महिन्यांपूर्वी शिळफाटा रस्त्यावरील सोनारपाडा परिसरात मेट्रो मार्गिकेचा सुमारे २५ फूट उंच सिमेंट काँक्रीटचा आधारखांब काम पूर्ण झाल्यानंतर एका बाजूला झुकल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी मेट्रोच्या अभियंत्यांनी तातडीने धाव घेऊन अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साहाय्याने तो खांब सुस्थितीत केला होता..प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, कल्याण–शिळफाटा रस्त्यावर सुरू असलेल्या मेट्रो कामाच्या ठिकाणी सल्लागार किंवा पर्यवेक्षक अभियंते नेहमी उपस्थित नसतात. दिलेल्या आराखड्यानुसार ठेकेदार व मजूर काम करत असले तरी कामाबाबत माहिती विचारल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले जाते, मात्र इतर कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही, अशी तक्रार स्थानिक रहिवासी व नियमित प्रवासी करत आहेत..Mumbai: मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार; पण कोणत्या आणि सुविधा काय असणार? जाणून घ्या....या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता लक्षात घेता काम तातडीने थांबविणे शक्य नसले तरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी मुलुंड दुर्घटनेनंतर या प्रकल्पाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा अशाच प्रकारची दुर्घटना कल्याण–शिळफाटा रस्त्यावर घडण्याची भीती प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे. .मेट्रो कामामुळे नव्याने बांधलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या मध्यभागी अवजड यंत्रणा उभी करण्यात आली असून अनेक ठिकाणी रस्ता फोडण्यात आल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणात वाताहत झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या कामांमुळे शिळफाटा रस्ता वाहतूक कोंडीत अडकत असल्याची तक्रारही प्रवाशांनी केली आहे. .Mumbai News: दंड की चेष्टा? BMC अधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं ठोठावला ११ रुपयांचा दंड, २ दिवसाची दिलीय मुदत; प्रकरण काय?.मुलुंड येथे दुर्घटना घडली तेव्हा त्या भागात वाहतूक व गर्दी तुलनेने कमी होती. मात्र शिळफाटा रस्ता चोवीस तास वाहतूक कोंडीने गजबजलेला असतो. त्यामुळे येथील मेट्रो मार्गिकेचे संरचनात्मक सुरक्षितता परीक्षण करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नियमित प्रवासी, शालेय बस चालक मालक संस्था तसेच या मार्गावरील शाळा संस्थांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.