मुंबई

Kabutarkhana: कबुतरखान्याला स्थानिकांचा विरोध! महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांची निदर्शने

Municipal Administration: महापालिकेने मुलुंड येथे कबुतरखान्यासाठी जागा निश्चित केली असून या निर्णयाला रहिवाशांनी विरोध केला आहे.
Kabutarkhana Ban

Kabutar khana

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणारे श्वसनाचे आणि इतर गंभीर आजार लक्षात घेऊन शहरातील सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही, महापालिकेने ऐरोली-मुलुंड जकात नाका परिसरात कबुतरखान्यासाठी जागा निश्चित केली आहे; मात्र या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांचा तीव्र विरोध केला असून ‘मुलुंडमध्ये कबुतरखाना नकोच’ असा नारा देत गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी मुलुंड पूर्व रेल्वे परिसरात नागरिकांनी निदर्शने केली.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Kabutar khana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com