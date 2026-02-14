मुंबई

Mumbai Metro Pillar Collapse: मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट! 'मिलन रोड बिल्ड्टेक' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

FIR filed against construction company officials: मुलुंड येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर कंपनीच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
संतोष कानडे
Mulund Accident: मुंबईतल्या मुलुंड पश्चिमेकडील एलबीएस मार्गावर स्लॅब कोसळून शनिवारी झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर चौघेजण जखमी झाले आहेत.'मिलन रोड बिल्ड्टेक' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात मुलुंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

