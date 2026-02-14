Mumbai Metro Pillar Collapse: मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट! 'मिलन रोड बिल्ड्टेक' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

Mulund Accident: मुंबईतल्या मुलुंड पश्चिमेकडील एलबीएस मार्गावर स्लॅब कोसळून शनिवारी झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर चौघेजण जखमी झाले आहेत.'मिलन रोड बिल्ड्टेक' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात मुलुंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १०५ (सदोष मनुष्यवध, खून न करता), ११० (सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न), तसेच कलम ३२४(५) आणि ३(५) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी ‘एमएमआरडीए’ने प्रकल्प संचालक बसवराज भद्रगोंड यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. अपघाताचे कारण, सुरक्षा उपाययोजना, बांधकामाची पद्धत या अनुषंगाने चौकशी केली जाणार असल्याचे ‘एमएमआरडीए’ने म्हटले आहे..वडाळा-कासारवडवली ‘मेट्रो-४’ प्रकल्पाचे काम सुरू असताना मुलुंड पश्चिमेकडील एलबीएस मार्गावर स्लॅब कोसळून शनिवारी झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर चौघेजण जखमी झाले आहेत. रामधन यादव असे मृताचे नाव आहे. वाहतूक सुरू असताना यू गर्डरचा भाग कोसळल्याने या अपघातात रिक्षा आणि कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, काम सुरू असताना कोणतेही बॅरिकेडिंग न केल्याने हा अपघात झाल्याचा आरोप वाहनधारकांकडून करण्यात आला केला आहे..Solid Waste Rules: घन कचरा व्यवस्थापन नियम बदलणार! ओला आणि सुका कचरा आता वेगवेगळ्या दिवशी घेणार; सुचनांचे उल्लंघन केल्यास दंड .मुलुंड पश्चिमेला ‘जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन’ कंपनीनजीक मेट्रोचे काम सुरू आहे. शनिवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास यू गर्डरच्या ठिकाणी स्लॅब जोडणीचे काम सुरू होते. तेव्हा अचानक एलबीएस मार्गावरून जाणाऱ्या रिक्षा आणि कारवर स्लॅबचा भाग कोसळला. त्यात रिक्षाचालकासह प्रवासी आणि कारचालक जखमी झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेत अडकलेल्यांना बाहेर काढून रूग्णालयात दाखल केले. परंतु एकाचा मृत्यू झाला, तर अन्य चौघांवर उपचार सुरू असल्याचे ‘एमएमआरडीए’ने स्पष्ट केले. अपघातातील मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. जखमींवरील उपचाराचा सर्व खर्च ‘एमएमआरडीए’ करणार आहे. तसेच या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.