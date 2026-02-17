Mumbai: “तू खालच्या जातीचा…”; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा

मुंबईतील वडाळा पूर्व भागात एका १७ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवल्याची घटना समोर आली आहे. दिवा येथील सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा शिकणारा हा विद्यार्थी प्रेयसीसोबत झालेल्या ब्रेकअपमुळे आणि तिच्याकडून कथित जातीय अपमानास्पद वक्तव्यांमुळे गंभीर नैराश्यात गेला होता, असा त्याच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे..१२ फेब्रुवारी रोजी ही घटना घडली. विद्यार्थ्याची आई ठाणे येथील सिव्हिल रुग्णालयात नोकरी करते. दुपारी दोनच्या सुमारास ती कामावर निघून गेल्याने मुलगा घरी एकटाच होता. सायंकाळी पाच वाजता आईने त्याच्याशी शेवटचे बोलणे केले. त्यानंतर सहाच्या आसपास पुन्हा संपर्क साधला असता फोन लागला नाही. काळजी वाटल्याने आईने मुलाच्या एका मित्राला घरी पाठवले. मित्रांनी दरवाजा ठोठावला तरी आतून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी दार तोडून आत गेल्यावर तरुण गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा दाखलवडाळा पोलीस ठाण्याने या प्रकरणात मृत विद्यार्थ्याच्या आईच्या तक्रारीनुसार अल्पवयीन प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहितेनुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यानुसार जातीय अपमानास्पद वक्तव्यांचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, ऑक्टोबर २०२५ मध्येही या विद्यार्थ्याने जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीही प्रेयसीसोबत झालेल्या वादामुळे हा प्रकार घडला होता..Mumbai News: दंड की चेष्टा? BMC अधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं ठोठावला ११ रुपयांचा दंड, २ दिवसाची दिलीय मुदत; प्रकरण काय?.नात्यात सातत्याने मतभेदआईने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मुलाची सेवरी परिसरातील एका मुलीशी काही काळ ओळख होती. नात्यात सातत्याने मतभेद होत होते. जानेवारी २०२६ मध्ये मुलाने पायी शिर्डीला जाऊन दर्शन घेतले. त्यानंतर पायांना फोड आल्याने तो काही दिवस महाविद्यालयात जाऊ शकला नाही. ब्रेकअपनंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाला सेवरीत येण्यास पूर्णपणे बंदी घातली. मुलीनेही त्याच्याशी संपर्क तोडला आणि ‘तू खालच्या जातीचा आहेस, तुझ्याशी नाते ठेवायचे नाही’ असे स्पष्ट शब्दांत सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचला..इतर तरुणांबरोबरचे फोटो जाणीवपूर्वक पोस्टआईने दिलेल्या तक्रारीनुसार, मुलीने सोशल मीडियावर इतर तरुणांबरोबरचे फोटो जाणीवपूर्वक पोस्ट करून त्याला मानसिक त्रास दिल्याचा देखील कुटुंबीयांचा दावा आहे. या सर्व घटनांमुळे तो एकाकी पडला आणि नैराश्य वाढले. आईने सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये देखील त्याने जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला होता..मृत विद्यार्थी वडाळा पूर्व गिरिधर तांबा नगर येथे राहत होता. त्याच्या आईने १२ फेब्रुवारी रात्रीच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात ही सर्व माहिती समोर आणली आहे. सध्या अधिक सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाची तथ्ये समोर येण्याची शक्यता आहे..Mumbai Crime : शिवाजीनगर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार 'रिझवान DJ'ला अटक, 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.