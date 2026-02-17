मुंबई

Mumbai: “तू खालच्या जातीचा…”; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा

Mumbai Student Case Highlights Dangers of Relationship Trauma and Alleged Caste Abuse: ब्रेकअपनंतर कथित जातीय अपमानामुळे १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने जीवन संपवलं; वडाळा पूर्वेत धक्कादायक घटना, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल
Mumbai Teen Dies by Suicide After Breakup; SC-ST Case Filed Over Alleged Caste Abuse

मुंबईतील वडाळा पूर्व भागात एका १७ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवल्याची घटना समोर आली आहे. दिवा येथील सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा शिकणारा हा विद्यार्थी प्रेयसीसोबत झालेल्या ब्रेकअपमुळे आणि तिच्याकडून कथित जातीय अपमानास्पद वक्तव्यांमुळे गंभीर नैराश्यात गेला होता, असा त्याच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे.

