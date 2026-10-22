Mumbai News: मुंबईकरांचा ३० मिनिटांचा प्रवास १० मिनिटांत पार, तीन महत्त्वाचे उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुले; कसे आहेत मार्ग?

मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या शीव, विद्याविहार आणि गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गावरील तीन उड्डाणपुलांचे लोकार्पण गुरुवारी (ता. २२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दृकश्राव्य माध्यमातून हा कार्यक्रम होत आहे. .शीव रेल्वे स्थानकाजवळील ११२ वर्षे जुना पूल असुरक्षित ठरल्याने त्याची पुनर्बाधणी करण्यात आली. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते कुर्ला यादरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे मार्गिकांच्या विस्तारासाठीही हा पूल महत्त्वाचा आहे. नवीन पुलामुळे रेल्वे मार्गिकांच्या विस्तारातील अडथळा दूर होण्यास मदत होणार आहे. .या पुलाचे काम फेब्रुवारी २०२७पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते, मात्र विविध अडचणींवर मात करून हे काम चार महिने आधी पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च रेल्वे विभागाने केला आहे..विद्याविहार रेल्वे स्थानकाजवळील उड्डाणपूल पूर्वेकडील रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग आणि पश्चिमेकडील लालबहादूर शास्त्री मार्ग यांना जोडतो. या पुलामुळे विद्याविहार ते घाटकोपरदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ ३० मिनिटांवरून १० मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. .राज्यातील तुरुंग तुडुंब! क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी, धक्कादायक माहिती समोर .तसेच घाटकोपर स्थानकाजवळील उड्डाणपुलावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. या तिन्ही पुलांमुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील प्रवास अधिक वेगवान होण्यास मदत होईल. वाहनचालकांचा प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे..वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदतगोरेगाव पूर्वेतील रत्नागिरी हॉटेल जंक्शनजवळ गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गांतर्गत १.२६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग ते संतोषनगर परिसरातील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी मार्गापर्यंतची जोडणी यामुळे सुलभहोणार आहे. या पुलामुळे गोरेगाव पूर्व, दिंडोशी न्यायालय आणि लगतच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल..FDA Action: ऑलिव्हच्या नावाने शेंगदाणा तेलाची विक्री, राज्यभरात एफडीएची कारवाई; ३.११ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.