मुंबई: मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अंधेरी (पश्चिम) येथे बीएमसीच्या के/वेस्ट वॉर्डमधील एका निरीक्षकासह दोन जणांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक कृष्णा मेखले यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अपर पोलीस आयुक्त संदीप दिवाण, अपर पोलीस उपायुक्त अनिल घेरडीकर व राजेंद्र सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. तक्रारदार ६० वर्षीय महिलेच्या दुकानावर बीएमसी अॅक्ट १८८८ अंतर्गत कारवाईची धमकी देऊन लाच मागितल्याचा आरोप आहे..भाडेतत्त्वावर दिलेले दुकानतक्रारदार महिलेचे डी.एन. नगर, अंधेरी (पश्चिम) येथे भाडेतत्त्वावर दिलेले दुकान आहे. बीएमसीच्या निरीक्षकाविनाश शांताराम कांबळे (वय ५२) यांनी दुकानावर बीएमसी अॅक्ट १८८८, कलम ३१३ अंतर्गत कारवाई होण्याची भीती दाखवत सुरुवातीला २०,००० रुपये लाचेची मागणी केली. तडजोडीअंती ही रक्कम १५,००० रुपयांवर ठरली..लाच स्वीकारण्याची योजनाकांबळे यांनी लाच स्वीकारण्याची जबाबदारी शिपाई प्रदीप प्रभाकर खंडागळे (वय ३४) यांच्याकडे सोपवली होती. खंडागळे यांनी खाजगी व्यक्ती राजू अर्जुन देठे (वय ४४), जे सहेली सायबर कॅफे, अंधेरी (पश्चिम) येथे कार्यरत आहे, यांच्यामार्फत लाच स्वीकारण्याची योजना आखली..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी बीएमसीची दिवाळी भेट! ४२६ सदनिकांच्या विक्री प्रक्रियेला सुरूवात होणार? अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?.तिन्ही आरोपींना रंगेहात पकडले-लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून बुधवारी (१५ ऑक्टोबर २०२५) सायबर कॅफेमध्ये पंचासमक्ष देठे यांनी १५,००० रुपये स्वीकारताच तिन्ही आरोपींना रंगेहात पकडले. याप्रकरणी कलम ७, ७ए आणि १२ अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ३३/२५ नोंदवण्यात आला आहे..तपास पोलीस निरीक्षक सुनयना सोनावणे करत आहेत. या कारवाईचे पर्यवेक्षण मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या देखरेखीखाली झाले. लाचलुचपत विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणताही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्यामार्फत लाच मागत असल्यास तातडीने संपर्क साधावा..Mumbai ST Bank Rada: Eknath Shinde, Gunaratne Sadavarte यांचे कार्यकर्ते चांगलेच भिडले, नेमकं काय घडलं? | Sakal News.