मुंबई

BMC अ‍ॅक्टच्या नावाखाली महापालिका अधिकाऱ्यांची लाचखोरी... मुंबई ACB ने असा रचला सापळा!

Mumbai ACB Operation: BMC Inspector and Peon Caught Taking ₹15,000 Bribe in Andheri | बीएमसी अधिकाऱ्यांची लाचखोरी: मुंबई ACB चा यशस्वी सापळा
BMC अ‍ॅक्टच्या नावाखाली महापालिका अधिकाऱ्यांची लाचखोरी... मुंबई ACB ने असा रचला सापळा!
Sandip Kapde
Updated on

मुंबई: मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अंधेरी (पश्चिम) येथे बीएमसीच्या के/वेस्ट वॉर्डमधील एका निरीक्षकासह दोन जणांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक कृष्णा मेखले यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अपर पोलीस आयुक्त संदीप दिवाण, अपर पोलीस उपायुक्त अनिल घेरडीकर व राजेंद्र सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. तक्रारदार ६० वर्षीय महिलेच्या दुकानावर बीएमसी अ‍ॅक्ट १८८८ अंतर्गत कारवाईची धमकी देऊन लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
bmc election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com