Mumbai Airport: मुंबईतून परदेशात जाणाऱ्या 'त्या' प्रवाशांना आता नवी मुंबई गाठावी लागणार? १२ कंपन्यांचा विरोध का?

Mumbai: मुंबईतून विदेशात जाणाऱ्या विमान प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील १४ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरून होणारी सर्व उड्डाणे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हलवण्याचा प्रस्ताव मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने (एमआयएएल) केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. मार्च २०२७ अखेरपासून हा बदल करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, विदेशी विमान कंपन्यांनी या प्रस्तावाबाबत आक्षेप नोंदवले असून, विमानतळ व्यवस्थापन आणि विमान कंपन्यांमधील मतभेद वाढले आहेत..IPL 2027 Trade : दुनिया हिला देंगे ते वनक्कम! अक्षर पटेल CSK, तर अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात! मजेशीर Video Viral.कोणती उड्डाणे मुंबई बाहेर?एमआयएएलने ३० ऑक्टोबरच्या पत्रातून नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला हा प्रस्ताव दिल्याचे वृत्त आहे. बहरीन, दमाम, ढाका, दोहा, फुजैराह, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवेत सिटी, मदिना, मस्कत, रास अल खैमाह, रियाध आणि शारजाह या १४ शहरांचा त्यात समावेश आहे. नोव्हेंबर २०२६च्या वेळापत्रकानुसार या मार्गांवर १६ विमान कंपन्यांची मिळून दर आठवड्याला २०५ उड्डाणे होतात. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Gokul Controversy: '२०२९मध्ये राज्यातील सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात कोल्हापुरातूनच होणार!' सतेज पाटलांनी भाषणात मुश्रीफांना धू-धू धुतलं.इंडिगो, एअर इंडिया समूह आणि आकासा एअर यांनी काही सेवा नवी मुंबईत हलवण्याची तयारी जाहीर केली आहे. उर्वरित १२ परदेशी कंपन्यांच्या १०२ साप्ताहिक उड्डाणांच्या स्थलांतराबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे समजते..टर्मिनल-१च्या पुनर्विकासासाठी हालचालीमुंबई विमानतळावरील टर्मिनल १च्या पुनर्विकासासाठी वार्षिक सुमारे ५० लाख प्रवाशांची ने-आण करण्याची क्षमता तात्पुरती इतरत्र हलवण्याचे नियोजन आहे. भारतीय विमान कंपन्यांच्या प्रस्तावित स्थलांतरातून सुमारे ३० लाख प्रवाशांची क्षमता हलवली जाणार आहे. उर्वरित क्षमता भरून काढण्यासाठी एमआयएएलने १४ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील सर्व उड्डाणे एकाच विमानतळावर हलवण्याचा पर्याय मांडला आहे..प्रवाशांसाठी काय बदल होणार?मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईतील प्रवाशांना आखाती देशांसह दक्षिण आशियात जाण्यासाठी विमानतळ बदलावे लागू शकते. त्यामुळे विमानतळापर्यंत पोहोचण्याचा वेळ, वाहतूक खर्च आणि पुढील कनेक्टिंग विमानसेवेचे नियोजन बदलू शकते. ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील विमान कंपन्यांच्या समितीने केंद्राकडे या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे का, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यामुळे पुढील बदलांचे भवितव्य आता सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.