मुंबईतील दादर इथं साकारण्यात येत असलेल्या घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकामध्ये त्यांचा ३५० फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यासाठी राज्य सरकारचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळं आता इंदू मिल इथं बाबासाहेबांची भव्य प्रतिमा पहायला मिळणार आहे.

शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ३५० फूट पुतळा उभारण्यात येणार आहे. सुप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांच्या कार्यशाळेला भेट दिल्यानंतर विभागानं हा निर्णय घेतला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वारसांनी तसेच आंबेडकर चळवळीतील इतर मान्यवरांनी या स्मारकाला भेट दिली होती. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील कार्यशाळेतील २५ फूट उंच प्रतिकृती पाहिल्यावर इंदू मिलच्या स्मारकामध्ये बाबासाहेबांचा ३५० फूट भव्य पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.