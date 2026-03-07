मुंबई

Mumbai demolition incident: बापरे! मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली, नाहीतर... स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, काय घडलं?

Partial Building Collapse During Demolition in Andheri’s Versova Area Sparks Safety Concerns : अंधेरीतील वर्सोवा सात बंगला परिसरात पुनर्विकासासाठी सुरू असलेल्या इमारतीच्या तोडकामादरम्यान अचानक वरचा भाग कोसळल्याने परिसरात खळबळ; महापालिकेची तातडीची कारवाई
Mumbai Demolition Scare: Part of Building Collapses in Andheri During Redevelopment Work

Mumbai Demolition Scare: Part of Building Collapses in Andheri During Redevelopment Work

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पश्चिम विभागातील वर्सोवा सात बंगला परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या इमारतीच्या डेमोलेशन प्रक्रियेदरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. पाच-सहा दिवसांपूर्वी तोडकाम चालू असताना इमारतीचा मोठा वरचा भाग अचानक खाली कोसळला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला असून, त्याने शहरभर खळबळ माजवली आहे. सुदैवाने या कोसळण्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, तरीही संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Mumbai air

Related Stories

No stories found.