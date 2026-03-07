Mumbai demolition incident: बापरे! मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली, नाहीतर... स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, काय घडलं?

मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पश्चिम विभागातील वर्सोवा सात बंगला परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या इमारतीच्या डेमोलेशन प्रक्रियेदरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. पाच-सहा दिवसांपूर्वी तोडकाम चालू असताना इमारतीचा मोठा वरचा भाग अचानक खाली कोसळला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला असून, त्याने शहरभर खळबळ माजवली आहे. सुदैवाने या कोसळण्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, तरीही संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..नागरिक अत्यंत अस्वस्थपरिसरात घनदाट वस्ती असल्याने स्थानिक नागरिक अत्यंत अस्वस्थ झाले आहेत. अनेक इमारती एकमेकांच्या जवळ असल्यामुळे कोसळलेल्या भागामुळे आसपासच्या रहिवाशांवर मोठा धोका निर्माण झाला होता. डेमोलेशनच्या वेळी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा उपाययोजना पूर्णपणे पाळल्या गेल्या नाहीत, असे आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहेत. ठेकेदाराने धूळ नियंत्रणाची कोणतीही व्यवस्था केली नव्हती. तसेच कामगारांसाठी व नागरिकांसाठी योग्य सुरक्षा कवचही उपलब्ध नव्हते. यामुळे केवळ कामगारच नव्हे तर आसपास राहणाऱ्या लोकांच्या जीवितालाही गंभीर धोका निर्माण झाला होता..Mumbai–Pune Traffic Plan: अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; मुंबई-पुणे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी फडणवीसांनी सांगितला मास्टर प्लॅन.हवेच्या प्रदूषणाची पातळी आधीच चिंताजनकमुंबईत सध्या हवेच्या प्रदूषणाची पातळी आधीच चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत बिना नियंत्रणाच्या तोडकामामुळे धूळ आणि घाण यांचा प्रचंड प्रसार होण्याची शक्यता होती. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. “अशा बेजबाबदारपणे काम करणे म्हणजे नागरिकांच्या जिवाशी खेळणे आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे. त्यामुळे डेमोलेशन करणाऱ्या ठेकेदारावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..तोडकाम प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आलीया पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने त्वरित पाऊल उचलले आहे. महापालिकेने डेमोलेशन कामावर स्टॉप नोटीस बजावली असून, तोडकाम प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. नेमके काय कारण होते आणि नियमांचे कोणते उल्लंघन झाले याची सखोल चौकशी महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. तपास अहवालानुसार पुढील कारवाई निश्चित केली जाणार आहे..गंभीर प्रश्नही घटनमुळे मुंबईत सुरू असलेल्या विविध पुनर्विकास प्रकल्पांमधील सुरक्षा मानकांच्या पालनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डेमोलेशन अपरिहार्य असले तरी ते पूर्णपणे नियंत्रित आणि सुरक्षित पद्धतीने व्हावे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. सुदैवाने यावेळी मोठी दुर्घटना टळली..Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.