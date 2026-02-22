Mumbai Weather: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! हवेचा दर्जा खालावला; धोक्याची पातळी ओलांडल्याने आरोग्यतज्ज्ञांचं महत्त्वाचं भाकीत

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईकर मोकळा श्वास घेता येत असताना आता पुन्हा एकदा मुंबईच्या हवेतील प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. शनिवारी (ता. २१) मुंबईचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) १४५ वर पोहोचला आहे. शहराच्या अनेक भागांत हवेचा दर्जा मध्यम ते वाईट या श्रेणींत नोंदवला गेला आहे. विशेषतः कांदिवली आणि वरळी परिसरातील परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. तेथील निर्देशांकाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे..हवामान विभागाच्या आणि समीर प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ४८ तासांत प्रदूषणात झपाट्याने वाढ झाली आहे. २० फेब्रुवारीला १३०वर असलेला निर्देशांक शनिवारी १४५वर पोहोचला आहे. हवेत प्रामुख्याने ओझोन या घटकाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. थंडी ओसरून उन्हाचा चटका वाढत असताना जमिनीलगतच्या हवेत बदल झाल्याने प्रदूषणाचे कण साचल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..Mumbai News: शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार का केला? हर्षवर्धन सपकाळांची भाजपवर टीका.आरोग्यासाठी अत्यंत घातकमुंबईतील २६ सक्रिय केंद्रांपैकी कांदिवली पूर्व येथे सर्वाधिक २५० एक्यूआयची नोंद झाली आहे, जी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक मानली जाते. त्यापाठोपाठ वरळी परिसरातही निर्देशांक २०१वर पोहोचला आहे. दक्षिण मुंबईत प्रदूषणाने धोक्याची घंटा वाजवली आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी), मालाड आणि देवनार या भागांतही हवेचा दर्जा खालावलेला आहे..काळजी घेण्याचे आवाहनहवेचा दर्जा खालावल्यामुळे श्वसनाचे विकार असलेल्या रुग्णांना, विशेषतः दमा आणि फुफ्फुसाचे आजार असलेल्या व्यक्तींना श्वास घेण्यास त्रास जाणवू शकतो. तसेच हृदयविकार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आणि लहान मुलांनी प्रदूषित काळात काळजी घेण्याचे आवाहन आरोग्यतज्ज्ञांनी केले आहे..Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.मुंबईतील विविध परिसरांतील हवेचा दर्जाकांदिवली पूर्व - २५० एक्यूआय, वाईटवरळी - २०१ एक्यूआय, वाईटवांद्रे - कुर्ला संकुल (बीकेसी) - १७९ एक्यूआय, मध्यममालाड पश्चिम - १७३ एक्यूआय, मध्यमदेवनार - १७० एक्यूआय, मध्यमकुलाबा - १६९ एक्यूआय, मध्यमघाटकोपर - १५७ एक्यूआय, मध्यममाझगाव - १५४ एक्यूआय, मध्यमबोरिवली पूर्व - १३८ एक्यूआय, मध्यमसायन - ६५ एक्यूआय, समाधानकारक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.