Vande Bharat Sleeper : मुंबई-बंगळूर वंदे भारत स्लीपर मुंबईत दाखल! १६ डब्यांत ८२३ बर्थची सुविधा

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबई ते बंगळूरदरम्यान धावणारी वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेस गुरुवारी मुंबईत दाखल झाली. आधुनिक तंत्रज्ञान, आरामदायी शयनव्यवस्था आणि प्रवाशांसाठी उपलब्ध केलेल्या विविध सुविधांमुळे ही गाडी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या १ नोव्हेंबरला या गाडीचे उद्घाटन होणार असून, ३ नोव्हेंबरपासून नियमित प्रवासी सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.सध्या मुंबई ते बंगळूरदरम्यान रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी सुमारे २४ तास लागतात. नव्या वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसमुळे हा प्रवास सुमारे १६ तासांत पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे प्रवासाच्या वेळेत सहा ते आठ तासांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई आणि बंगळूर या दोन प्रमुख शहरांदरम्यान वेगवान आणि आरामदायी रेल्वे प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..आरामदायी प्रवासासाठी आधुनिक सुविधाया गाडीमध्ये प्रवाशांच्या आरामाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. वातानुकूलित डब्यांमध्ये आरामदायी बर्थ, आधुनिक प्रकाशयोजना, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी चार्जिंगची सुविधा, वाचनासाठी स्वतंत्र दिवे तसेच सामान ठेवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. रात्रीच्या प्रवासात प्रवाशांना आरामात झोपता यावे, यासाठी बर्थची रचना करण्यात आली आहे. स्वच्छतागृहांमध्येही आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..१६ डब्यांत ८२३ बर्थया गाडीमध्ये एकूण १६ वातानुकूलित डबे असून, त्यांत ८२३ बर्थची व्यवस्था आहे. यामध्ये तृतीय श्रेणी वातानुकूलितचे ११, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलितचे चार आणि प्रथम श्रेणी वातानुकूलितचा एक डबा आहे. गाडीमध्ये स्वयंचलित दरवाजे, प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा आणि सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर व्हावा, यासाठी डब्यांची अंतर्गत रचना आधुनिक पद्धतीने करण्यात आली आहे..टॉकबॅक यंत्रणेसह विशेष सुविधाप्रवाशांच्या सोयीसाठी गाडीमध्ये टॉकबॅक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यंत्रणेद्वारे आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधता येणार आहे. प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डब्यातील स्वतंत्र कुपेमध्ये सेवा मिळवण्यासाठी बटणाची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय दिव्यांग प्रवाशांसाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि आरामदायी व्हावा, यासाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.सुरक्षिततेवर भरप्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी गाडीमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा, धूर ओळखणारी उपकरणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे. आधुनिक रेल्वे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात प्रवाशांना आरामदायी आणि सुरक्षित सेवा मिळावी, या दृष्टीने गाडीची अंतर्गत रचना करण्यात आली आहे..आठ मध्यवर्ती स्थानकांवर थांबामुंबई ते बंगळूरदरम्यान या गाडीला कल्याण, पुणे, सोलापूर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, गुंटकल आणि अनंतपूर या आठ मध्यवर्ती स्थानकांवर थांबा प्रस्तावित आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे गाडीचे प्रारंभिक स्थानक, तर बंगळूर येथील सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनस हे अंतिम स्थानक असेल. नियमित सेवा सुरू होण्यापूर्वी रेल्वेकडून अधिकृत वेळापत्रक आणि थांब्यांची अंतिम माहिती जाहीर केली जाणार आहे..मुंबई-बंगळूर वंदे भारत स्लीपरगाडीची वैशिष्ट्ये- एकूण डबे : १६- एकूण बर्थ : ८२३- तृतीय श्रेणी वातानुकूलित : ११ डबे, ६११ बर्थ- द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित : ४ डबे, १८८ बर्थ- प्रथम श्रेणी वातानुकूलित : १ डबा, २४ बर्थ- सुरक्षा : कवच प्रणाली आणि आपत्कालीन टॉकबॅक यंत्रणा- प्रथम श्रेणी कुपे : सेवेसाठी स्वतंत्र बटण- दिव्यांग प्रवाशांसाठी : विशेष सुविधा- इतर सुविधा : स्वयंचलित दरवाजे, वाचनासाठी दिवे आणि चार्जिंग पॉइंट.प्रवासाचा तपशील- मार्ग : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई ते सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनस, बंगळूर- प्रस्तावित प्रवासाचा कालावधी : सुमारे १६ तास- प्रस्तावित उद्घाटन : १ नोव्हेंबर २०२६- नियमित सेवा : ३ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता- सेवेची वारंवारता : आठवड्यातून सहा दिवसप्रस्तावित मध्यवर्ती थांबेकल्याण, पुणे, सोलापूर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, गुंटकल आणि अनंतपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.