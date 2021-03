...म्हणून दोन वेळा तारीख मिळूनही BMC आयुक्तांनी घेतली नव्हती लस

मुंबई: देशभरात राबवण्यात येणाऱ्या लसीकरण मोहीमेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील काही महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. १६ जानेवारीपासून आतापर्यंत लसीकरणाला हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. लसीकरणाबाबत अपेक्षित जागरूकता न झाल्यामुळे आणि काही गैरसमजुतींमुळे या मोहिमेला मुंबईत अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे आता १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना सरसकट लस देण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. अशातच, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी आज कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतला. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत याबाबत माहिती दिली. तसेच, दारोदारी जाऊन नागरिकांना लस देण्यास प्रशासन तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal took the #COVIDー19 vaccine at BKC Jumbo COVID Centre today.

Also present was Dr. Rajesh Dere, Dean, BKC Jumbo COVID Centre.@bkchospital

(1/2) #JabToBeatCorona #NaToCorona pic.twitter.com/ctPwd2yult

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 30, 2021