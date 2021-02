मानखुर्दमध्ये अग्नितांडव ! दाटीवाटीच्या भागातील स्क्रॅप गोडाऊनला भीषण आग

मुंबई : मुंबईतील मानखुर्द भागातून अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येतेय. मुंबईतील माखुर्द भागात भयंकर मोठी आग लागली आहे. मानखुर्दमधील मंडाळेत स्क्रॅप गोदामाला ही भीषण आग लागली आहे.

स्क्रॅप गोदामाला लागलेल्या या भयंकर आगीमुळे ऑइलचे मोठाले ड्रम्स, तसेच भंगाराची काही दुकाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेली आहे. मानखुर्दमध्ये स्क्रॅप गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीमुळे हवेतही धुराचे मोठाले लोट पसरले आहेत. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 19 गाड्या दाखल झाल्या असून, आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

#WATCH I Maharashtra: A fire has broken out at a godown in Mankhurd area of Mumbai; no injuries reported so far. pic.twitter.com/LtaRkvaVty — ANI (@ANI) February 5, 2021

#UPDATE: 19 fire tenders present at the spot; firefighting operation underway in Mankhurd area of Mumbai. — ANI (@ANI) February 5, 2021

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार सदर आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचं समजतंय. अद्याप या आगीमुळे कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. आगीची तीव्रता अत्यंत भीषण असल्याने अग्निशमन दलाला आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतायत. मानखुर्दचा परिसर अत्यंत दाटीवाटीच्या आणि झोपडपट्टीचा असल्याने लवकरात लवकर आग विझवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जातेय.

