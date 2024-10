Mumbai Bus News: परळ स्थानकाजवळून सुटणाऱ्या बेस्ट बस बंद, प्रवाशांची गैरसोय

Mumbai Bus News: Best buses departing from Paral station stop, inconvenience to passengers sakal

Mumbai Bus: मध्य रेल्वेवरील परळ (पूर्व) स्थानकाबाहेरून बेस्टतर्फे १६३ व १७७ क्रमांकाच्या बस सोडल्या जात होत्या. अचानक बेस्ट प्रशासनाने या बस बंद केल्‍याने प्रवासी नाराजी व्यक्‍त करीत आहेत. या मार्गावर धावणाऱ्या बस त्‍वरित सुरू कराव्यात, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. परळ येथील वाडिया महिला व बालकांसाठीचे रुग्णालय, टाटा कॅन्सर रुग्णालय, केईएम सर्वसाधारण रुग्णालय येथे जाण्यासाठी रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी या बस सोयीस्‍कर होत्‍या. स्थानकाजवळून सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नव्हती. त्‍यामुळे रुग्णांना व त्यांच्यासोबत असलेल्या लोकांना टॅक्सीशिवाय पर्याय नव्हता. टॅक्सीसुद्धा वेळेत उपलब्ध होत नसे. त्‍यामुळे अनेकजण दादर येथून सरळ टॅक्सीमधून रुग्णालयात पोहोचत असत.