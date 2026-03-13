Viral Video: व्हायरल होण्यासाठी वादग्रस्त कृत्य! चेंबूरमध्ये आगरी-कोळी परंपरेचा अपमान, व्हिडिओनंतर उसळला संताप

मुंबई : चेंबूर परिसरात सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका वादग्रस्त व्हिडिओने मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे. या व्हिडिओमध्ये इलियास शेख नावाच्या तरुणाने आगरी-कोळी समुदायाच्या पारंपारिक मूर्ती आणि सांस्कृतिक वारशाबद्दल अपमानजनक भाषा वापरल्याचे दिसते. या घटनेमुळे स्थानिक आगरी-कोळी समाजात प्रचंड रोष उसळला असून, त्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे..सोशल मीडियावरील या व्हिडिओच्या प्रसारानंतर आगरी-कोळी समुदायातील अनेक सदस्यांनी आरोपींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली होती. मुख्य आरोपी इलियास शेख याला वाशी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मात्र, व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आलेल्या तरुणाच्या चेंबूरमधील घराबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. .आगरी-कोळी समुदाय मुंबईच्या किनारी भागात राहणारा असून, त्यांची परंपरा, देवता आणि सांस्कृतिक ओळख याबाबत गाढ श्रद्धा आहे. व्हिडिओतील कथित अश्लील टिप्पणी आणि वर्तनामुळे त्यांच्या धार्मिक भावनांवर गंभीर आघात झाल्याचे समुदायाचे नेते सांगतात. “सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी धार्मिक प्रतीकांचा अपमान करणे हे सहन केले जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मुख्य आरोपी इलियास शेखला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. .Mumbai Vidhan Bhavan Bomb Threat: विधानभवनात बॉम्बची धमकी! ई-मेलनंतर मुंबईत खळबळ; पोलिस-बॉम्ब स्क्वॉडची धावपळ, मोठी शोधमोहीम सुरू.पोलिस अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना कायदा स्वतःच्या हाती घेऊ नये, भडकावू व्हिडिओ शेअर करू नये आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या तरुणावर झालेल्या हल्ल्याबाबतही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, सायबर सेलने इलियास शेखच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आहे. परिसरात शांतता टिकवण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्यात आले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या कृत्यापुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण समाजाच्या भावनांशी संबंधित असल्याचे दिसते. आगरी-कोळी समुदायाच्या सदस्यांनी असे सांगितले की, धार्मिक सहिष्णुता राखणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे अपमान थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे. पोलिसांच्या तपासातून लवकरच दोषींना शिक्षा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..Mumbai port oil tanker arrival: होर्मुझचा धोकादायक मार्ग पार करत पहिले तेलवाहू जहाज मुंबई बंदरात दाखल! व्हिडिओ पाहा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.