Gajanan Devkate: सरकारच्या थकीत बिलांचा बळी, कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले पण...; देवकातेंचा हृदयद्रावक अंत, सरकारविरोधात कंत्राटदारांचा संताप

मुंबईत थकीत बिलांच्या प्रश्नातून एका कंत्राटदाराने जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गजानन देवकाते असे या कंत्राटदाराचे नाव असून, वेळेत कामे पूर्ण करूनही त्यांची बिले मंजूर होऊन प्रत्यक्ष पैसे मिळत नसल्याने ते आर्थिक अडचणीत होते. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे..कोण होते गजानन देवकाते?गजानन देवकाते हे कंत्राटदार म्हणून काम सुरू केल्यानंतर ते नवी मुंबईतील उलवे परिसरात राहत होते. ते लहान कंत्राटदार असून सार्वजनिक बांधकाम विभागासह शासनाच्या अभियंता विभागांशी संबंधित छोटी-मोठी कामे करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.देवकाते यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुमारे वर्षभर आधी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रातून त्यांनी थकीत बिलांबाबतची आपली व्यथा मांडली होती. कामे पूर्ण केल्यानंतरही बिल मिळवण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते..Mumbai Local: ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी हॉर्नचा 'अलर्ट', संवेदनशील ठिकाणी मोटरमनला वारंवार सूचना; वेळापत्रकावर परिणाम.पत्रात नेमकं काय म्हटलं?गजानन देवकाते यांच्या पत्रात कामे केल्यानंतर त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी दहा-दहा वेळा कार्यालयात जावे लागत असल्याचा उल्लेख होता. अनेकदा पाठपुरावा करूनही बिले मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. सरकारी स्तरावर मोठ्या रकमा वितरित केल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या हातात पैसे येत नसल्याची व्यथा त्यांनी पत्रातून मांडली होती.देवकाते यांचे जवळपास दोन कोटी रुपयांचे बिल थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे बिल सुमारे वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात नेमकी किती रक्कम शासनाकडे अडकली होती, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही..थकीत बिलांवरून कंत्राटदार आक्रमकदरम्यान, कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. थकीत बिले तातडीने देण्यात यावीत, या मागणीसाठी कंत्राटदारांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. कंत्राटदारांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची बिले अडकली असल्याचा दावा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे..या पार्श्वभूमीवर गजानन देवकाते यांनी जीवन संपवल्याने थकीत बिलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कंत्राटदार संघटनाही आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी ठाण्यात सकाळी ११ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा निषेध करण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे.या प्रकरणावर सरकार किंवा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. तसेच गजानन देवकाते यांच्या नातेवाइकांचीही या घटनेबाबत अद्याप प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. दरम्यान, कामे पूर्ण करूनही बिले मिळत नसल्याने अनेक कंत्राटदार अद्याप त्यांच्या थकीत रकमेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai Metro Viral News: मुंबई मेट्रोत मांजरीला लागली 'नोकरी'! MMMOCL ने दिलं Chief Feline Officer पद, ड्युटीही ठरवली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.