Corona: मुंबईकरांना अंशत: दिलासा, केवळ 15 टक्के बेड्सवर कोविड रुग्ण

मुंबई : गेल्या काही आठवड्यांपासून कोविड रुग्णसंख्या (Corona patient) घटत असल्याने रुग्णालयांमध्ये (Hospital beds) केवळ 15 टक्के कोविड बेड रुग्णांनी भरल्याचे चित्र दिसत आहे. कोविडची घटती रुग्णसंख्या (less corona patient) पाहून मुंबईकरांना (Mumbai people) नक्कीच काहीसा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय वैद्यकीय सेवेवरील (health department) ताण देखील हलका होत आहे. ( Mumbai Corona patients only on fifteen percent hospital beds-nss91)

गेल्या काही आठवड्यांपासून मुंबईत कोविड रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली आहे. शहरातील रुग्णालयांमधील केवळ 15.5 टक्के कोविड बेड भरलेले आहेत. डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल (डीसीएच) आणि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये (डीसीएचसी) असलेल्या एकूण 17672 बेडपैकी केवळ 2755 भरलेले आहेत. एकूण बेडमध्ये 8,834 ऑक्सिजन बेड्स आहेत ज्यापैकी 12.8 टक्के म्हणजेच 1,132 बेड भरलेले आहेत. तर असलेल्या 2278 इंटेसिव्ह केअर युनिट (आयसीयू) आणि व्हेंटिलेटर बेडपैकी 38 टक्के म्हणजे 871 बेड भरलेले आहेत. आणि 1,269 व्हेंटिलेटर बेडपैकी 43 टक्के म्हणजेच केवळ 549 बेडवर रुग्ण उपचार घेत आहेत.

मुंबईत गेल्या काही आठवड्यांपासून कोविड कमी होत आहे. जुलैच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये अनेकदा 500 पेक्षा कमी कोविड रुग्णसंख्या नोंदविली गेली. रविवारी मुंबईत 364 नवे कोविड रुग्ण आढळले. शनिवारी हीच संख्या 410 होती. तर शुक्रवारी केवळ 373 नवे रुग्ण आढळले. सोमवारी पहाटेपर्यंत मुंबईच्या रुग्णालयात कोविड रूग्ण दाखल झाले. तरी सध्या मुंबईत 14,917 रिक्त बेड्स आहेत ज्यात 7,702 ऑक्सिजन बेड, 1,407 आयसीयू बेड आणि 720 व्हेंटिलेटर बेड आहेत. शहरात बालरोग्यांसाठी 15 आयसीयू बेड असून केवळ 1 लहानगा उपचार घेत आहे. तर 33 नवजात आईसीयू बेड्सपैकी सात बेडवर नवजात बालके उपचार घेत आहेत.

कोविड-पॉझिटिव्ह मात्र ज्यांना कर्करोग झालेला आहे किंवा डायलिसिसची आवश्यता आहे अशा रुग्णांसाठी असलेल्या 121 बेडपैकी 62 बेड वर असे रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर 59 बेड रिक्त आहेत. सोमवारी मुंबईत 7186 सक्रिय कोविड रुग्ण होते. पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, जवळजवळ 47 टक्के रुग्णांना लक्षणे होती. तर 43 टक्के रुग्णांना कोणतीही लक्षणे नव्हती. मार्चच्या सुरूवातीच्या आलेल्या दुसऱ्या लाटेपासूनच्या गंभीर रुग्णांना बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागत असल्याचे प्राधिकरण आणि तज्ज्ञांनी सांगितले.