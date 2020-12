Mumbai Corona Update: मुंबईत 632 नव्या रुग्णांसह रुग्ण दुपटीचा दर 350 वर

मुंबई: मुंबईत शनिवारी 632 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 2 लाख 86 हजार 264 झाली आहे. तर काल 10 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10 हजार 980 वर पोहोचला आहे. काल 256 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 66 हजार 712 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढला असून तो 93 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 350 दिवसांवर गेला आहे. तर 18 डिसेंबरपर्यंत एकूण 21 लाख 78 हजार 842 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 12 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.21 इतका आहे. मुंबईत काल नोंद झालेल्या 10 मृत्यूंपैकी 8 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. शनिवारच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 7 पुरुष तर 3 महिलांचा समावेश आहे. मृत झालेल्यांपैकी 2 जणांचे वय 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 8 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. मुंबईत 260 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 3,491 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 2,860 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड काळजी केंद्रात दाखल करण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून काल कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 440 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. शनिवारी राज्यात 3,940 नवे रुग्ण



शनिवारी राज्यात 3,940 रूग्णांचे निदान झाले असून राज्यातील एकूण रूग्णांची संख्या 18,92,707 इतकी झाली आहे. शनिवारी राज्यात 74 रूग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून मृत्यूदर 2.57 इतका झाला आहे. राज्यात ऍक्टिव्ह रुग्णांचा आकडा दररोज कमी होताना दिसत असून काल एकूण 61,095 ऍक्टिव्ह रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यात काल दिवसभरात 3,119 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 17,81,841 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. रूग्ण बरे होण्याचा दर 94.14 टक्के इतका आहे. गेल्या महिन्याभरात राज्यात नवीन निदान झालेल्या रुग्णांसह बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही दुपटीने वाढली असून ऍक्टीव्ह रूग्णांची संख्या कमी झाली आहे. हेही वाचा- नाताळ, नववर्षासाठी BMC कडून सोमवारी नियमावली जाहीर होणार शनिवारपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 1,20,59,235 नमुन्यांपैकी 18,92,707 ( 15.7 टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 5,00,360 लोकं होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 4,020 लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. ---------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) mumbai corona updates 632 new cases total cases near two lakh

