दिलासादायक! मुंबईत नव्या रुग्णांची संख्या 600च्या खाली

मृत्यूदरात मोठी घट; दिवसभरात 7 रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई: शहरात दिवसभरात दिवसभरात केवळ 7 रुग्ण दगावले, तर 521 नवीन रुग्ण सापडले. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या 7,21,891 इतकी झाली आहे. दिवसभरात 685 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 6,89,675 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत 68,41,314 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत दिवसभरात 7 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील मृतांचा आकडा 15 हजार 305 इतका झाला आहे. दिवसभरात मृत झालेल्यापैकी 4 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 5 पुरुष तर 2 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 3 रुग्णाचे वय 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 4 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते. (Mumbai Coronavirus Updates only 7 deaths in last 24 hours new cases below 600)

कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी दर 0.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी 720 दिवसांवर गेला आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 95 % आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 14,637 हजारांवर आला आहे. मुंबईत 16 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 83 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 3,543 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. दिवसभरात कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 848 करण्यात आले.

धारावीत 2 नवीन रुग्ण

धारावीमध्ये दिवसभरात 2 रुग्ण आढळले. धारावीतील एकूण रुग्णसंख्या 6,871 झाली. माहीम मध्ये दिवसभरात 8 नवे रुग्ण सापडले असून माहीम मधील एकूण रुग्ण 9933 झाले आहेत. दादर मध्ये 3 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांचा आकडा 9590 वर पोचला आहे. जी उत्तर मध्ये दिवसभरात 13 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांचा आकडा 26,394 झाला आहे.