"मुंबईत फिरायचं असेल तर..."; पोलीस आयुक्तांनी केलं ट्वीट

मुंबई: मुंबई दर्शनासाठी येणारे पर्यटक आपण नेहमी पाहतो. मुंबई पाहायला आलेले पर्यटक मरिन ड्राईव्ह, चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया यासारख्या प्रसिद्ध ठिकाणी फिरायला जातात. मुंबई दर्शनच्या सफरीमध्ये महत्त्वाच्या प्रेक्षणीय स्थळांचा समावेश असतो. त्यासोबतच मुंबईत येणाऱ्या लोकांना वडापावचंदेखील प्रचंड आकर्षण असतं. सध्या कोरोनाची दहशत असल्याने मुंबईत पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या रोडावली आहे. पण तरीदेखील मुंबई दर्शनसाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या ट्विटरवरून एक मजेशीर पण तितकंच सूचक ट्वीट करण्यात आले. राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे गुरूवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाउनचा इशारा दिला. लोकांनी जर कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने नियमांचे पालन केले नाही तर पुन्हा एकदा कडक लॉकडाउन करावा लागेल आणि याबद्दल दोन दिवसात निर्णय घेण्यात येईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर मंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी ट्वीट केलं. मुंबईत पर्यटनासाठी येणाऱ्या लोकांना त्यांनी एक सूचक इशारा दिला.

मुंबई दर्शनसाठी अनेक लोक येतात. महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून आलेल्या लोकांना मुंबईत आल्यावर गेटवे ऑफ इंडिया, मरिन ड्राईव्ह या साऱ्या ठिकाणांचं अप्रूप असतं. तसेच मुंबईच्या टपरीवर मिळणारा स्वादिष्ट वडापाव हे देखील पर्यटकांचं विशेष आकर्षण असतं. याच मुद्द्यांचा फोटो मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांनी आपल्या ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. पण त्याचसोबत त्यांनी मुंबईतील महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये एक चौथी गोष्ट समाविष्ट केली आहे. मुंबईत फिरायला आलेल्यांनी प्रेक्षणीय स्थळे जरूर पाहावीत. येथील चविष्ट पदार्थांचा आस्वाददेखील घ्यावा. पण त्याचसोबत मुंबई फिरताना मास्क लावणं अत्यावश्यक आहे. ते कोणीही विसरू नये, असा संदेश त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिला.

Any trip to Mumbai is incomplete without the essentials - a must do for every person who visits the city.#WearAMask pic.twitter.com/YnAbVecAfI

— CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) March 12, 2021