पहाटे कॉलेजला जायला निघाली, अचानक ३१ वर्षीय तरुणानं तिचा रस्ता अडवला, जबरदस्तीनं झाडीत ओढलं अन्...; मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार

मुंबई : महाविद्यालयात जाण्यासाठी पहाटे घराबाहेर पडलेल्या तरुणीला जबरदस्तीने रस्त्याकडेच्या झाडीत नेत लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करणारा आरोपी अखेर गजाआड झाला. सुमारे २५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रण तपासून मुलुंड पोलिसांनी आरोपीचा यशस्वी माग काढला..अनिल करोटिया (३१) असे आरोपीचे नाव आहे. तो ठाण्याच्या वागळे इस्टेट परिसरात राहतो. ६ ऑगस्टला पहाटे तो मुलुंड परिसरात दबा धरून होता. पहाटे फारशी वर्दळ सुरू नसताना रस्त्यावरून जाणाऱ्या फिर्यादी तरुणीस त्याने लक्ष्य केले. .Income Tax Office Fire: धुराचे लोट अन् कर्मचाऱ्यांची धावपळ, आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला घटनेचा थरार .आधी तिचा पाठलाग केला, नंतर घटनास्थळी नेत तिच्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न केला. तरुणीने प्रतिकार केला. त्यात ती जखमीही झाली; मात्र ती आरोपीच्या तावडीतून सुटका करून घेण्यात यशस्वी ठरली. या वेळी लागलीच तिने घर गाठून पालकांना घडला प्रकार सांगितला. त्यांनी तिला पोलिस ठाण्यात आणले..गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत अतिरिक्त आयुक्त धनंजय कुलकर्णी, उपआयुक्त अभयसिंह देशमुख यांनी तपासासाठी सहा पथके तयार केली. पथकांनी घटनास्थळ तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील २५० सीसीटीव्हींचे चित्रण तपासले. त्यात आरोपी घटना घडली तेव्हा आणि आदल्या दिवशीही घटनास्थळाच्या आसपास दुचाकीवरून घुटमळत असल्याचे आढळले. दुचाकीच्या नोंदणी क्रमांकाआधारे पोलिसांनी त्याची ओळख पटवत त्यास अटक केली..Mira Road Metro Slab Collapse: अनर्थ टळला! स्कूल बस पुढे गेली अन् मीरा-भाईंदर मेट्रो कामादरम्यान स्लॅब कोसळला; VIDEO VIRAL .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.