मुंबई

पहाटे कॉलेजला जायला निघाली, अचानक ३१ वर्षीय तरुणानं तिचा रस्ता अडवला, जबरदस्तीनं झाडीत ओढलं अन्...; मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार

Mumbai Crime: महाविद्यालयात जाण्यासाठी पहाटे घराबाहेर पडलेल्या तरुणीसोबत जबरदस्तीने रस्त्याकडेच्या झाडीत नेत धक्कादायक प्रकार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाविद्यालयात जाण्यासाठी पहाटे घराबाहेर पडलेल्या तरुणीला जबरदस्तीने रस्त्याकडेच्या झाडीत नेत लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करणारा आरोपी अखेर गजाआड झाला. सुमारे २५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रण तपासून मुलुंड पोलिसांनी आरोपीचा यशस्वी माग काढला.

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