Mumbai Crime News: आठवीतील मुलांनी आपल्याच मित्राला संपवले, आधी बेदम मारहाण करुन जीव घेतला अन् मग तलावात मृतदेह फेकला

Mumbai Crime News: मुंबईच्या भांडुप (पश्चिम) परिसरात एका धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या १४ वर्षीय मुलाची त्याच्याच तीन अल्पवयीन मित्रांनी मारहाण करून हत्या केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तलावात फेकून त्याला बुडाल्याचा बनाव रचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..मृत मुलाचे नाव सिद्धार्थ अजय लोंढे असे आहे. तो भांडुप पश्चिमेतील तुळशेटपाडा (पटकर कंपाऊंड, गावदेवी रोड) येथे कुटुंबासोबत राहत होता. २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी सुमारे ३ वाजता तो खेळायला जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडला, मात्र रात्री उशिरापर्यंत परतला नाही. कुटुंबीयांनी शोध घेतला, तरी काहीच माहिती न मिळाल्याने त्याच्या आईने भांडुप पोलिसांत बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता असल्याने पोलिसांनी सुरुवातीला अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला..प्राथमिक चौकशीत समोर आले की, सिद्धार्थ शाळेत आणि परिसरात नेहमी मित्रांवर दादागिरी करत असे. त्यामुळे वैफल्य आलेल्या त्याच्या तीन मित्रांनी (वय १४ ते १५ वर्षे) त्याला धडा शिकवण्याचा कट रचला. त्यानुसार, त्याला विहार तलाव परिसरात नेले आणि लाकडी काठीने जोरदार मारहाण केली. मारहाणीमुळे सिद्धार्थच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली आणि त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..घटनेनंतर घाबरलेल्या तिन्ही मुलांनी मृतदेह तलावात फेकून दिला आणि तो स्वतःहून बुडाल्याचा बनाव रचला. दुसऱ्या दिवशी (२३ फेब्रुवारी) सायंकाळी सुमारे ५ वाजता विहार तलावात मृतदेह आढळला. अग्निशमन दलाच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आणि शवविच्छेदनासाठी राजावाडी रुग्णालयात पाठवण्यात आला..शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर ब्लंट ऑब्जेक्टने (लाकडी काठी) झालेल्या गंभीर जखमांमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. बुडाल्याचा संशय पूर्णपणे नाकारला गेला. यानंतर भांडुप पोलिसांनी संशयित मित्रांची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान एका मुलाने गुन्ह्याची कबुली देत इतर दोघांचाही सहभाग असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तिघा अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून, मारहाणीत वापरलेली लाकडी काठी जप्त केली आहे..या प्रकरणी भांडुप पोलिसांनी अपहरण, हत्या आणि पुरावा नष्ट करण्याचे गुन्हे (भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत) दाखल केले आहेत. तिन्ही आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यांना डोंगरी येथील बाल निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले आहे. पोलिस पुढील तपास करत असून, अधिक पुरावे आणि साक्षीदार शोधत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.