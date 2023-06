By

मुंबईतील गोरेगाव परिसरात एका शाळेच्या स्विमिंग पूलमध्ये बुडून 14 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे. हा विद्यार्थी पोहण्यासाठी पाण्यात उतरल्यानंतर त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी जीवरक्षक उपस्थित होता की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Mumbai crime news student died after drowning in school swimming pool in Goregaon)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, शार्दुल आरोलकर (वय १४) असं मृत मुलाचं नाव आहे. गोरेगाव पूर्व येथील यशोधन शाळेतील स्विमिंग पूलमध्ये शुक्रवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास पोहण्यासाठी शार्दुल स्विमिंग पुलमध्ये उतरला. मुलाला पाण्यात बुडताना पाहताच शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी त्याला स्विमिंग पूलच्या बाहेर काढलं आणि त्यानंतर त्वरित जवळच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केलं. (Latest Marathi News)

दरम्यान, डॉक्टरांनी या विद्यार्थ्याची तपासणी केल्यावर त्याला उपचारांपूर्वीच मृत घोषित केलं. या प्रकरणी दिंडोशी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून अधिक तपास सुरू आहे. (Marathi Tajya Batmya)