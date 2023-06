By

मुंबई : रिक्षातून प्रवास करत असतानाच दोघांमध्ये वाद निर्माण होऊन एका तरुणीला तिच्या प्रियकरानं धारदार शस्त्रानं भोसकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील साकीनाका परिसरात हा थरारक प्रकार घडला आहे. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. (Mumbai Crime While traveling in a rickshaw boyfriend stabbed his girlfriend)

एएनआयच्या वृत्तानुसार, एक ३० वर्षीय तरुणी आणि तिचा बॉयफ्रेन्ड हे दोघे साकीनाका परिसरातील खैरानी रोड येथून एका रिक्षातून जात होते. दोघांमध्ये धावत्या रिक्षातच शाब्दिक चकमक सुरु झाली. त्यानंतर त्याचं वादात रुपांतर झालं.

पण काही क्षणातचं हा वाद इतका विकोपाला गेला की, आरोपी तरुणानं आपल्या मैत्रिणीच्या गळ्यावरुन धारदार चाकू फिरवला. या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेत संबंधित तरुणीचा मृत्यू झाला. (Latest Marathi News)

दरम्यान, तरुणीचा गळा चिरल्यानंतर आरोपी बॉयफ्रेन्ड घटनास्थळावरुन पळून गेला. पण पोलीस त्याचा शोध घेण्यात यशस्वी झाले असून त्याला अटकही केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.