SSC Result: मुलींचीच बाजी पण निकालात घसरण, दहावीच्या परीक्षेत मुंबई पुन्हा तिसऱ्या स्थानावर; टक्केवारी समोर

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत यंदाही मुंबई विभागाने राज्यात तिसरे स्थान कायम ठेवण्यात यश मिळवले असून राज्याच्या तुलनेत कोकण, कोल्हापूरनंतर सर्वाधिक असा ९४.९७ टक्के इतका लागला आहे. तर राज्याचा एकूण निकाल यंदा घटला असून त्यात मुंबई विभागाच्या निकालाची ०.९ टक्केंनी घट झाली आहे. यंदाही मुलींनीच बाजी मारली असून मुलांच्या टक्केवारीत मात्र किंचित वाढही झाली आहे..मुंबई विभागातून दहावीच्या परीक्षेला नियमित विद्यार्थ्यांमध्ये ३ लाख ३५ हजार ९१८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी ३ लाख २३ हजार ७३९ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील ३ लाख ७ हजार ४८० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून यात यंदाही मुलींनीच बाजी मारली आहे. मुलांचा एकूण निकाल ९३.६३ टक्के इतका असून मुलींचा निकाल तब्बल ९६.४० टक्के इतका लागला आहे..यात मुलांच्या निकालात मागील वर्षांच्या तुलनेत १.०९ टक्क्यांनी तर मुलींच्या निकालात ०.७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामुळे यंदा पहिल्यांदाच मुलांच्या निकालात किंचित वाढ झाली आहे. शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागीय मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई उपनगर-२ चा यंदा सर्वाधिक असा ९६.८६ टक्के निकाल लागला आहे. त्याखालोखाल मुंबई उपनगर-१चा निकाल-९६.६५ टक्के आहे. तर सर्वात कमी बृहन्मुंबईचा ९६.३७ टक्के इतका आहे..मुंबई विभागात येणाऱ्या रायगड जिल्ह्याच्या निकालात यंदा १ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. या जिल्ह्याचा निकाल एकूण ९५.०३ टक्के इतका आहे. पालघर जिल्ह्याचाही निकाल यंदा ३ टक्क्यांनी घसरून ९२.९२ टक्केवर थांबला आहे. ठाणे जिल्ह्याचा निकालही किंचित कमी झाला असून तो ९५.४ टक्के इतका आहे. .१८ हजार ५३८ विद्यार्थ्यांची दांडीमुंबई विभागातून परीक्षेला बसलेल्या एकूण नियमित आणि इतर अशा ३ लाख २५ हजार ९१८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३ लाख २३ हजार ७३९ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील ३ लाख ७ हजार ४८० उत्तीर्ण झाले तर नोंदणी केल्यानंतर तब्बल १८ हजार ५३८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला दांडी मारल्याचे निकालावरून दिसून आले आहे..मुला मुलींच्या उत्तीर्णतचे प्रमाणमुले - १६६६०३ परीक्षेला बसलेले, १५५९९५ उत्तीर्ण - ९३.६३मुली - १५७१३६ परीक्षेला बसलेले १५१४८५ उत्तीर्ण - ९६.४०मुंबई विभागाचा एकूण निकालजिल्हा उत्तीर्ण विद्यार्थी टक्केवारीठाणे - १११३२२ एकूण विद्यार्थी १०५४०८ ९५.०४रायगड - ३५४७५ ३३४६९ ९५.०३पालघर - ६०९३८ ५६२६४ ९२.९२बृहन्मुंबई - २५७०५ २४४५९ ९६.३७मुंबई उपनगर - १ ५०६७४ ४८६६८ ९६.६५मुंबई उपनगर - २ ४१८०४ ३९२१२ ९४.८६एकूण - ३२५९१८ ३०७४८० ९४.९७.मुंबई विभागाचा मागील चार वर्षांतील निकाल ९३.६६ (२०२३) ९३.८७ (२०२४) ९५.८४ (२०२५)९४.९७ (२०२६).