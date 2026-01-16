मुंबई

Mumbai Municipal Corporation Election Result: मुंबईच्या निकालात ट्विस्ट? काँग्रेस किंगमेकर? भाजपकडे मॅजिक फिगर नाहीच

Will Congress be the Kingmaker? Mahayuti Stuck at 104, Magic Figure at 114: मुंबईत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र निकाल जाहीर होण्यास बाकी असलेल्या १० जागांवरुन नेमकं चित्र स्पष्ट होणार आहे.
devendra fadnavis uddhav thackeray

devendra fadnavis uddhav thackeray

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Mumbai Election Latest Update: मुंबईत सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत भाजप-शिवसेना महायुतीने १३० जागांवर आघाडी घेतल्याचं वृत्त होतं. परंतु सायंकाळी ८ वाजता महायुती १०४ जागांवर अडल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. केवळ १० जागांचा अंतिम निकाल हाती येणं बाकी असून महायुतीने मॅजिक फिगर गाठलेली नाही. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस किंगमेकर ठरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Uddhav Thackeray
Mumbai
mns
Result
Corporation Election

Related Stories

No stories found.