Mumbai Municipal Corporation Election Result: मुंबईच्या निकालात ट्विस्ट? काँग्रेस किंगमेकर? भाजपकडे मॅजिक फिगर नाहीच

Mumbai Election Latest Update: मुंबईत सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत भाजप-शिवसेना महायुतीने १३० जागांवर आघाडी घेतल्याचं वृत्त होतं. परंतु सायंकाळी ८ वाजता महायुती १०४ जागांवर अडल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. केवळ १० जागांचा अंतिम निकाल हाती येणं बाकी असून महायुतीने मॅजिक फिगर गाठलेली नाही. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस किंगमेकर ठरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..रात्री ८ वाजताची आकडेवारीभाजप- ८४शिवसेना- २६ठाकरे- ६३काँग्रेस- २२MIM- ८सपा- २मनसे- ७राष्ट्रवादी- २राष्ट्रवादी श.प.- १.Shrikant Pangarkar win Municipal Election : गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात अटक होवून, जामीन मिळालेले श्रीकांत पांगारकर महापालिका निवडणुकीत अपक्ष विजयी!.मुंबईच्या निकालात ट्विस्टमुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी मॅजिक फिगर ११४ आहे. मात्र महायुतीकडे १०४ जागांवर महायुतीने विजय मिळवला असून १० जागांचा निकाल हाती येणं बाकी आहे. आकडे फिरले तर महायुतीला सत्ता स्थापन करणं जड जाणार असल्याचं राजकीय जाणकार सांगत आहेत.तसं झालं तर काँग्रेस किंगमेकरच्या भूमिकेत जाऊ शकतो. काँग्रेस आघाडीकडे २३ जागा आहेत तर ठाकरेंकडे ७२ जागा आहेत. एमआयएमकडे ८ जागा असून समाजवादी पक्षाकडे दोन जागा आहेत. मात्र राष्ट्रवादीनेही दोन जागा जिंकलेल्या आहेत. त्यामुळेच उरलेल्या १० जागांवरुन मुंबईत कोणाची सत्ता स्थापन होते, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..BMC Election: महायुतीचा महास्फोट! देवेंद्र फडणवीसांनी २५ वर्षांचा भाजपचा वनवास कसा संपवला? ठाकरे बंधुंना बाजुला कसं सारलं? वाचा....