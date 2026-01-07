मुंबई

Mumbai Election Violence : निवडणूक प्रचारासाठी आलेल्या उत्तर भारतीयांची मराठी कुटुंबाला घरात घुसून मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल

Dahisar Assault Viral Video : मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान दहिसरमध्ये मराठी आदिवासी कुटुंबावर हल्ल्याची धक्कादायक घटना घडली. शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
Police investigating an alleged assault on a Marathi family in Dahisar during the Mumbai municipal election campaign as the incident video goes viral on social media.

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरु आहे मात्र यादरम्यान एक धक्कादायक घटन घडली आहे. दहिसर मध्ये उत्तर भारतीयांनी मराठी आदिवासी कुटुंबाच्या घरात घुसून त्यांना मारहाण केली आहे या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आलेली आहे. आठ ते दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

