Mumbai Election Violence : निवडणूक प्रचारासाठी आलेल्या उत्तर भारतीयांची मराठी कुटुंबाला घरात घुसून मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरु आहे मात्र यादरम्यान एक धक्कादायक घटन घडली आहे. दहिसर मध्ये उत्तर भारतीयांनी मराठी आदिवासी कुटुंबाच्या घरात घुसून त्यांना मारहाण केली आहे या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आलेली आहे. आठ ते दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .शिवसेना (शिंदे गट)च्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक रहिवासी विजय पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबाला घरात घुसून बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी एमएचबी कॉलनी पोलिसांनी ८ ते १० जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे. मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ जानेवारी रोजी संध्याकाळी सुमारे ६.३० वाजता विजय पाटील (वय ३१) हे सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारे आणि त्यांचा भाऊ प्रशांत हे घरी होते. त्यावेळी सूरज पांडे आणि सूरज यादव हे दोघे परवानगी न घेता घरात घुसले आणि निवडणूक प्रचार सुरू केला. पाटील यांनी याला आक्षेप घेऊन घरातून बाहेर जाण्यास सांगितले असता, आरोपींनी फोन करून त्यांच्या ८-१० सहकाऱ्यांना बोलावून घेतले. .यानंतर अजय मौर्या, दशरथ पाल, राकेश यादव, दिनानाथ यादव, सभय यादव, पप्पू यादव, मेहिलाल यादव, नीलम पांडे आदींनी पाटील बंधूंना घराबाहेर ओढून मारहाण केली. राकेश यादव याने बांबूने हल्ला केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. आरोपींनी पाटील यांच्या पत्नीला धमक्या दिल्या आणि अश्लील भाषा वापरल्याचा आरोप आहे..ही घटना शिंदे गटाच्या उमेदवार रेखा राम यादव यांच्या प्रचार फेरीदरम्यान घडली असून, वॉर्ड क्रमांक १ मधील विठ्ठलवाडी सोसायटी परिसरात ही मारहाण झाली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.