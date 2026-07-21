Mumbai: पाच वर्षांत ६,५०० मेगावॉट विजेची गरज, मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, डेटा सेंटरचा थेट परिणाम

मुंबई : मुंबईच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत असून, जूनमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक ४,६४२ मेगावॉट विक्रमी नोंदलेली आहे. पुढील काळात त्यामध्ये वाढ होणार असून २०३१ पर्यंत तब्बल ६,५०० मेगावॉटवर पोहोचेल, असे टाटा पॉवर कंपनीच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. सध्या उभा राहत असलेल्या पायाभूत सुविधा, मेट्रो, डेटा सेंटर आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे मागणीमध्ये वाढ होणार आहे..मुंबई शहर आणि उपनगरात सुमारे ५० लाख वीज ग्राहक असून त्यांना बेस्ट, टाटा पॉवर आणि अदाणी इलेक्ट्रिसिटीकडून वीजपुरवठा केला जात आहे. मुंबईच्या विजेच्या मागणीत वाढ होत असली तर नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिका, डेटा सेंटर, विकास प्रकल्प आणि उभ्या राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारतीमुळे विजेची मागणी वाढणार आहे..Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार.सध्याच्या मागणीचा विचार करता सुमारे ४० टक्क्यांची ही वाढ असेल, असा टाटा पॉवर कंपनीचा अंदाज आहे. भविष्यातील विजेच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता राज्यभरातून मुंबईत मुबलक वीज वाहून आणण्यासाठी उच्चदाब वीजवाहिन्यांची क्षमता वाढवणे, नव्याने वाहिन्या टाकणे आदी कामे करावी लागणार आहेत, असे दिसत आहे..'टाटा'ची मागणी दोन हजार मेगावॉटवरटाटा पॉवर कंपनीचे मुंबई परिसरात सुमारे आठ लाख वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे सध्या सुमारे ८०० मेगावॉट विजेची मागणी नोंदली जात असून २०३१ पर्यंत ही मागणी दोन हजार मेगावॉटपर्यंत जाईल, असा कंपनीचा अंदाज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध उच्चदाब वीज वाहिन्यांची क्षमता वाढवणे, तसेच रिंग नेटवर्क उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे..CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर .मागणी वाढण्याची प्रमुख कारणेबदललेल्या राहणीमानामुळे एसीची वाढता वापर.ठिकठिकाणी होऊ घातलेली डेटा सेंटर्स.वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा. मेट्रोचे वाढते जाळे.पुनर्विकास अंतर्गत उभा राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.