Mumbai Fire: मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या शासकीय बंगल्यात आग; एसीमधील शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना

महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या दक्षिण मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाला बुधवारी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. मंत्रालयासमोर असलेल्या ‘पावन गड’ या बंगल्यातील एसी यंत्रणेत शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..बुधवारी सकाळी ११ वाजून ४३ मिनिटांनी ही घटना घडली. बंगल्यातील एसी युनिटमध्ये आग लागल्याचे लक्षात येताच अग्निशमन दलाला माहिती देण्यात आली. त्यानंतर अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..Pune Fire: फटाक्याने लागलेल्या आगीत गुरुवार पेठेतील जुना वाडा जळून खाक; कोथरूडमध्ये धावत्या कारने घेतला पेट .अग्निशमन दलाने या घटनेला प्रथम स्तरावरील (लेव्हल-१) अग्निशमन कॉल म्हणून घोषित केले. सुरुवातीच्या टप्प्यात उपलब्ध अग्निशमन यंत्रणेद्वारे आग विझवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. या घटनेत अद्याप कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.आग नेमकी कशामुळे लागली, याबाबत अधिकृत तपासातून माहिती स्पष्ट होणार आहे..बातमी अपडेट होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.