Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू

मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील मालवणी परिसरात फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. सोमवारी (९ नोव्हेंबर) रात्री ही दुर्घटना घडली. शानवाज नियाज खान (१६) असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..मुंबई महापालिकेच्या मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री ९.५६ वाजण्याच्या सुमारास मालाड मालवणी येथील अब्दुल हमीद मार्गावरील तळमजल्यावरील एका दुकानात आग लागली.आगीदरम्यान दुकानातील फटाक्यांचा स्फोट झाला. या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळला. या घटनेनंतर शानवाज बेपत्ता असल्याचे समोर आले. त्याचा शोध घेतल्यानंतर तो दुकानाच्या आत मृतावस्थेत आढळला..Nagpur Fire Incidents: दुचाकीच्या शोरूमला भीषण आग ;२५ वाहने जळून खाक ; देवनगर येथील थरार; फटाक्यांनी केला घात.शानवाजला १०० टक्के भाजल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्याला कांदिवली येथील बीडीबीए रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र, रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. त्यानंतर खासगी रुग्णवाहिकेतून मृतदेह बीएमसीच्या शताब्दी रुग्णालयात हलवण्यात आला..घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, रुग्णवाहिका सेवा आणि महापालिकेचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारीही मदतकार्यासाठी पोहोचले. रात्री १०.३६ वाजता आग पूर्णपणे विझवण्यात आली..Pune Fire Alert: पुणेकरांचा निष्काळजीपणा भोवला; लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आगीच्या घटनांचा उच्चांक! ९४ ठिकाणी अग्नितांडव.दरम्यान, दिवाळीच्या दिवशी म्हणजेच ८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आगीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २४ तासांच्या कालावधीत अग्निशमन दलाला आगीच्या एकूण १४२ घटनांचे कॉल प्राप्त झाले. त्यापैकी तब्बल १३७ घटना फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगीच्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.